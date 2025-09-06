Субсидии осенью 2025 года — какие изменения ждут украинцев

500 гривен и квитанция для оплаты коммунальных услуг. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине в августе 2025 года состоялся перерасчет жилищных субсидий. Как следствие — часть получателей госпомощи на оплату коммунальных услуг в сентябре будут иметь большую или меньшую сумму.

Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Реклама

Читайте также:

Почему размер субсидий изменится

Автоматический перерасчет субсидий происходит дважды в год — в марте и августе. Его проводят для домохозяйств, у которых среднемесячный совокупный доход увеличился или уменьшился более чем на 50%.

Такой перерасчет проводится после сравнения доходов за I и II кварталы 2025 года с доходами за III и IV кварталы 2024 года. Если у домохозяйства произошло существенное (+/- 50%) снижение или рост доходов — это повлияет на размер субсидии.

"Поэтому суммы жилищных субсидий в неотапливаемый период изменились только у тех получателей, у кого изменилось материальное положение", — пояснили в Пенсионном фонде.

Соответственно, сумма полученной в сентябре жилищной субсидии будет отличаться от начислений, которые произошли в августе.

О чем еще стоит знать

Напомним, что государство предоставляет гражданам как субсидию, так и различные коммунальные льготы. Многие украинцы считают, что эти виды пособий ничем не отличаются, однако существенные различия все же есть.

Так, субсидия назначается домохозяйствам, среднемесячный совокупный доход которых за предыдущие полгода, рассчитанный на одного члена семьи, не превышает 4 240 гривен. Зато льготы можно получить только на основании социального статуса получателя. Эта помощь не привязана к доходам домохозяйства.

Ранее сообщалось, произойдут ли изменения в тарифах на газ. С приближением осенне-зимнего периода этот вопрос все чаще беспокоит украинцев. Узнавайте также, когда и почему назначают субсидию в ноль гривен.