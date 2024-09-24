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Льготы на коммунальные услуги — кто сможет получить в октябре

24 сентября 2024 08:17
Ксения Симонова - Редактор
Коммунальные услуги 2024 — кто может получить льготы в октябре
Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине ряд категорий граждан могут получить льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг в октябре 2024 года. В частности, участники боевых действий и ветераны войны имеют право оформить помощь упрощенно.

Об этом говорится в материалах издания АрмияInform.

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Кто может получить льготы в октябре

В 2024 году государство гарантирует предоставление льгот гражданам, подпадающим под нормы законов:

  • "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты;
  • "О статусе ветеранов военной службы и ветеранов органов внутренних дел и их социальной защите";
  • "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы";
  • "О реабилитации жертв политических репрессий в Украине";
  • "Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других пожилых людей в Украине".

Чтобы оформить выплаты, необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда по месту жительства с заявлением о предоставлении льгот в денежной форме на оплату коммунальных услуг и потребленных энергоносителей.

Упрощенные условия предоставления льгот для УБД

Раньше нужно было подавать несколько заявлений: одно — о взятии на учет ветерана войны, а другое — о назначении льгот на коммунальные услуги.

В рамках экспериментального проекта следует подавать только одно заявление. Это стало возможным благодаря автоматическому сбору информации через государственные реестры.

Воспользоваться услугой могут участники боевых действий и граждане, получившие инвалидность в результате войны. Заявление о назначении льгот могут подавать также члены семьи ветерана.

Это можно сделать дистанционно:

  • нужно зайти на портал Пенсионного фонда и авторизоваться;
  • найти раздел "Коммуникации по ПФУ";
  • выбрать "Заявление на жилищную субсидию или льготу", нажать "Продолжить";
  • выбрать пункт "Заявление о взятии на учет ветерана войны и предоставлении ему льгот по экспериментальному проекту".
  • внести данные в онлайн форму.

Что еще стоит знать

Напомним, невзирая на войну, украинцы продолжают получать пенсии и соцвыплаты. На портале е-услуг Пенсионного фонда доступны сервисы, позволяющие экономить время и решать важные вопросы в онлайн-формате.

Также мы писали, что в Украине намерены внедрить механизм лишения льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг в случае накопления долгов. Это решение направлено на повышение финансовой ответственности среди льготных категорий граждан.

коммунальные услуги ЖКХ финансовая помощь деньги ветераны льготы УБД

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