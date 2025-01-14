Льготы на коммуналку для военных в 2025 году — кто еще получит скидку

Квитанции за коммуналку и деньги. Фото: УНИАН

В Украине скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг могут получить семьи льготников, которые оказались в плену или считаются пропавшими без вести. Соответствующие нововведения в конце 2024 года ввело правительство.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Отмечается, что Кабмином были урегулированы вопросы относительно предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, если льготник, информация о котором есть в Реестре лиц, имеющих право на льготы, попал в плен к россиянам или его признали пропавшим без вести при особых обстоятельствах.

Изменения заключаются в том, что теперь можно переназначить выплаты на другого представителя семьи. Так, помощь, которой ранее пользовался льготник, выплачивается по обращению одного из членов его семьи, который фактически проживает в жилом помещении, по адресу которого предоставляются льготы.

Как оформить льготы и платить меньше за коммуналку

Выплату оформят после того, как человек предоставит ряд документов, а именно:

заявление (в произвольной форме);

выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны.

Документы подаются:

лично — гражданин приходит в сервисный центр ПФУ, к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центры предоставления административных услуг;

онлайн — на портале электронных услуг ПФУ;

почтой — на адрес органа ПФУ.

Средства перечислят со следующего месяца после того, как кто-то из семьи льготника обратится за переоформлением выплаты. Деньги поступят на его банковскую карточку.

Напомним, что с 1 января 2025 года украинским военным будут начислять большие выплаты на ЖКУ. Изменения коснутся защитников, которые участвуют в боевых действиях, но еще не оформили статус УБД.

Также отметим, что Кабмин изменил одно из правил, на основании которого граждане получали льготы на коммуналку. Нововведение ввели в начале 2025 года.