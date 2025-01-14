Пільги на комуналку військовим у 2025 році — хто щеотримає знижку

Квитанції за комуналку і гроші. Фото: УНІАН

В Україні знижку на оплату житлово-комунальних послуг можуть отримати сім'ї пільговиків, які опинилися в полоні або вважаються зниклими безвісти. Відповідні нововведення наприкінці 2024 року запровадив уряд.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ).

Читайте також:

Кому дозволили оформляти пільги на комуналку

Зазначається, що Кабміном були врегульовані питання щодо надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, якщо пільговик, інформація про якого є Реєстрі осіб, які мають право на пільги, потрапив у полон до росіян або його визнали зниклим безвісти за особливих обставин.

Зміни полягають у тому, що тепер можна перепризначити виплати на іншого представника сім'ї. Так, допомога, якою раніше користувався пільговик, виплачується за зверненням одного із членів його сім'ї, котрий фактично проживає в житловому приміщенні, за адресою якого надаються пільги.

Як оформити пільги і платити менше за комуналку

Виплату оформлять після того, як людина надасть низку документів, а саме:

заяву (у довільній формі);

витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Документи подаються:

особисто — громадянин приходить у сервісний центр ПФУ, до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центри надання адміністративних послуг;

онлайн — на порталі електронних послуг ПФУ;

поштою — на адресу органу ПФУ.

Кошти перерахують з наступного місяця після того, як хтось із родини пільговика звернеться за переоформленням виплати. Гроші надійдуть на його банківську картку.

Нагадаємо, що з 1 січня 2025 українським військовим нараховуватимуть більші виплати на ЖКП. Зміни торкнуться захисників, які беруть участь у бойових діях, але ще не оформили статус УБД.

Також зауважимо, що Кабмін змінив одне з правил, на підставі якого громадяни отримували пільги на комуналку. Нововведення запровадили на початку 2025 року.