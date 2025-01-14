Пільги на комуналку військовим у 2025 році — хто щеотримає знижку

Пільги на комуналку — хто ще з українців може отримати
В Україні знижку на оплату житлово-комунальних послуг можуть отримати сім'ї пільговиків, які опинилися в полоні або вважаються зниклими безвісти. Відповідні нововведення наприкінці 2024 року запровадив уряд.
Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ).
Кому дозволили оформляти пільги на комуналку
Зазначається, що Кабміном були врегульовані питання щодо надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, якщо пільговик, інформація про якого є Реєстрі осіб, які мають право на пільги, потрапив у полон до росіян або його визнали зниклим безвісти за особливих обставин.
Зміни полягають у тому, що тепер можна перепризначити виплати на іншого представника сім'ї. Так, допомога, якою раніше користувався пільговик, виплачується за зверненням одного із членів його сім'ї, котрий фактично проживає в житловому приміщенні, за адресою якого надаються пільги.
Як оформити пільги і платити менше за комуналку
Виплату оформлять після того, як людина надасть низку документів, а саме:
- заяву (у довільній формі);
- витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни.
Документи подаються:
- особисто — громадянин приходить у сервісний центр ПФУ, до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центри надання адміністративних послуг;
- онлайн — на порталі електронних послуг ПФУ;
- поштою — на адресу органу ПФУ.
Кошти перерахують з наступного місяця після того, як хтось із родини пільговика звернеться за переоформленням виплати. Гроші надійдуть на його банківську картку.
Нагадаємо, що з 1 січня 2025 українським військовим нараховуватимуть більші виплати на ЖКП. Зміни торкнуться захисників, які беруть участь у бойових діях, але ще не оформили статус УБД.
Також зауважимо, що Кабмін змінив одне з правил, на підставі якого громадяни отримували пільги на комуналку. Нововведення запровадили на початку 2025 року.
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