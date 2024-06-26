Скидки на коммунальные услуги — какие льготы имеют многодетные семьи

Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

При установлении нового тарифа на свет следует помнить, что для некоторых категорий предусмотрены льготы на оплату коммунальных услуг. Известно, какие скидки на коммуналку получают многодетные семьи.

Об этом идет речь на портале Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Какие льготы имеют многодетные семьи

Многодетные семьи в Украине, воспитывающие трех и более детей, имеют право на государственные льготы для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

С 1 июня в Украине единый тариф на электроэнергию увеличился с 2,64 до 4,32 гривны за киловатт. Теперь семьи, потребляющие 250-300 кВт ежемесячно, вынуждены платить от 1 080 до 1 300 гривен. Однако многодетные семьи могут получить скидку на 50% на оплату коммунальных услуг, включая электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение и другие услуги.

Одним из условий получения таких льгот является то, что среднемесячный совокупный доход семьи за предыдущие шесть месяцев, в расчете на одного члена семьи, не должен превышать установленный уровень дохода. В 2024 году налоговая социальная льгота, определяющая этот уровень, составляет 4 240 гривен.

Как рассчитать льготы

Доходы матери, воспитывающей троих детей, составляют 10 000 гривен в месяц. При этом среднемесячный совокупный доход семьи за последние шесть месяцев на одного члена составляет 2 500 гривен. Это меньше установленного уровня в 4 240 гривен, что позволяет семье претендовать на льготы.

Льготы для многодетных семей предоставляются на 12 месяцев с момента определения права на них, но не более чем до конца календарного года. Поэтому, если семья подала заявку в июле, она будет получать пособие до 31 декабря этого же года.

Важно отметить, что семьи, впервые получившие удостоверения многодетных, должны зарегистрироваться в Реестре лиц, имеющих право на льготы. Это необходимо для получения льгот по оплате жилья и коммунальных услуг.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине тарифы на жилищно-коммунальные услуги продолжают расти. В частности, значительное повышение стоимости электроэнергии, которая подорожала до 4,32 гривны за киловатт-час, коснется не всех, ведь некоторые украинцы могут получить 100% скидку на оплату услуг.

Мы также писали, что участники боевых действий (УБД) и их семьи имеют право на льготы от государства. В частности, им предусмотрена скидка на коммунальные услуги.