Знижки на комунальні послуги — які пільги мають багатодітні сім'ї

Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Зі встановленням нового тарифу на світло варто пам'ятати, що для деяких категорій передбачені пільги на оплату комунальних послуг. Відомо, які знижки на комуналку мають багатодітні сім'ї.

Про це йдеться на порталі Пенсійного фонду України (ПФУ).

Читайте також:

Які пільги мають багатодітні сім'ї

Багатодітні сім’ї в Україні, які виховують трьох і більше дітей, мають право на державні пільги для оплати житлово-комунальних послуг.

З 1 червня в Україні єдиний тариф на електроенергію збільшився з 2,64 до 4,32 гривні за кіловат. Тепер сім'ї, які споживають 250-300 кВт щомісяця, змушені платити від 1 080 до майже 1 300 гривень. Однак багатодітні сім'ї можуть отримати 50% знижку на оплату комунальних послуг, включаючи електропостачання, газопостачання, водопостачання та інші послуги.

Однією з умов для отримання таких пільг є те, що середньомісячний сукупний дохід сім’ї за попередні шість місяців, у розрахунку на одного члена сім’ї, не повинен перевищувати встановленого рівня доходу. У 2024 році податкова соціальна пільга, яка визначає цей рівень, становить 4 240 гривень.

Як розрахувати пільги

Доходи матері, яка виховує трьох дітей, становлять 10 000 гривень на місяць. При цьому середньомісячний сукупний дохід сім’ї за останні шість місяців на одного члена становить 2 500 гривень. Це менше, ніж встановлений рівень у 4 240 гривень, що дозволяє сім’ї претендувати на пільги.

Пільги для багатодітних сімей надаються на 12 місяців з моменту визначення права на них, але не більше, ніж до кінця календарного року. Тому, якщо сім'я подала заявку у липні, вона отримуватиме допомогу до 31 грудня цього ж року.

Важливо зазначити, що сім'ї, які вперше отримали посвідчення багатодітних, мають зареєструватися в Реєстрі осіб, які мають право на пільги. Це необхідно для отримання пільг на оплату житла та комунальних послуг.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні тарифи на житлово-комунальні послуги продовжують зростати. Зокрема, значне підвищення вартості електроенергії, яка подорожчала до 4,32 гривні за кіловат-годину, зачепить не всіх, адже деякі українці можуть отримати 100% знижку на оплату послуг.

Ми також писали, що Учасники бойових дій (УБД) та їхні родини мають право на пільги від держави. Зокрема їм передбачена знижка на комунальні послуги.