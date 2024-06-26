Пільга у 100% на послуги ЖКГ — хто має право та як отримати

Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні тарифи на житлово-комунальні послуги продовжують зростати. Зокрема, значне підвищення вартості електроенергії, яка подорожчала до 4,32 гривні за кіловат-годину, зачепить не всіх, адже деякі українці можуть отримати 100% знижку на оплату послуг.

Про це інформує пресслужба Головного управління Пенсійного фонду у Донецькій області.

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На які послуги надається 100% знижка

З огляду на те, що підвищення тарифів на послуги ЖКГ для багатьох українських родин є серйозним фінансовим навантаженням, влада зберігає можливість отримання пільг та субсидій для вразливих категорій громадян.

Зокрема, деяким українцям доступна 100% знижка:

на плату за користування житлом (квартплата);

на плату за користування послугами ЖКГ (газ, електроенергія та інші послуги) та зрідженим балонним газом для побутових потреб в рамках середнього споживання;

на вартість палива, зокрема рідкого, у рамках норм, встановлених для реалізації населенню, для громадян, які проживають у будинках, де відсутнє центральне опалення.

При цьому площа житла, на яку нададуть знижку, має становити 21 кв. метр опалювальної площі для кожної особи, які постійно проживають в житлі і мають право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метри на всю родину.

Хто має право на 100% пільгу

Пільгу на оплату за житло, комунальні послуги та паливо надають громадянам з інвалідністю внаслідок війни та членам їхніх родин, які мешкають спільно, незалежно від виду житла/форми власності.

Особам з інвалідністю внаслідок війни/прирівняним до них особам надають пільги на оплату комунальних послуг.

Площа житла, на яку нараховують 100% пільгу, визначають у максимально можливому розмірі в рамках загальної площі житла згідно з нормами користування незалежно від наявності у складі сім'ї громадян, які не мають права на пільгу.

У разі, якщо у складі родини є особи, які мають право на пільгу меншу 100%, то відповідну знижку плати спочатку обчислюють максимально можливим розміром.

Як подати заявку на отримання знижки

Громадяни можуть подавати заяви на призначення субсидії/пільги онлайн — на вебпорталі ел-послуг Пенсійного фонду за посиланням.

Для цього потрібно:

пройти авторизацію на порталі за допомогою електронного підпису (КЕП);

знайти у пункті "Комунікації з ПФУ" розділ "Заява на житлову субсидію чи пільгу" та обрати потрібну;

заповнити дані в заяві та завантажити документи (паспорт, ідентифікаційний код та інше);

перевірити інформацію та сформувати заяву;

підписати електронним підписом;

натиснути пункт "Відправити до ПФУ".

Перевірити статус заявки можна в особистому кабінеті у розділі "Мої звернення".

Перелік пільг громадянам з інвалідністю регулює стаття 13 закону № 3551-XII "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.1993.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли, за який період нарахують житлову субсидію, якщо встигнути подати заяви до 1 липня 2024 року. Також назвали тих, хто втратить допомогу, якщо не звернеться за нею повторно.

Також ми писали, що в Україні планують розробити нову Державну цільову економічну програму з енергетичної модернізації теплокомунальних підприємств. Зокрема, програма, яка розрахована до 2030 року, покликана змінити чинні підходи у тарифоутворенні.