Льгота в 100% на услуги ЖКХ — кто имеет право и как получить

Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине тарифы на жилищно-коммунальные услуги продолжают расти. В частности, значительное повышение стоимости электроэнергии, которая подорожала до 4,32 гривны за киловатт-час, коснется не всех, ведь некоторые украинцы могут получить 100% скидку на оплату услуг.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Пенсионного фонда в Донецкой области.

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На какие услуги предоставляется скидка 100%

Учитывая то, что повышение тарифов на услуги ЖКХ для многих украинских семей является серьезной финансовой нагрузкой, власть сохраняет возможность получения льгот и субсидий для уязвимых категорий граждан.

В частности, некоторым украинцам доступна 100% скидка:

на плату за пользование жильем (квартплата);

на плату за пользование ЖКХ (газ, электроэнергия и другие услуги) и сжиженным баллонным газом для бытовых нужд в рамках среднего потребления;

стоимость топлива, в частности жидкого, в рамках норм, установленных для реализации населению, для граждан, проживающих в домах, где отсутствует центральное отопление.

При этом площадь жилья, на которую предоставят скидку, должна составлять 21 кв. метр отапливаемой площади для каждого человека, постоянно проживающего в жилье и имеющих право на скидку платы, и дополнительно 10,5 кв. метры на всю семью.

Кто имеет право на 100% льготу

Льготу на оплату за жилье, коммунальные услуги и топливо предоставляют гражданам с инвалидностью в результате войны и членам их семей, проживающих совместно, независимо от вида жилья/формы собственности.

Лицам с инвалидностью в результате войны/приравненным к ним лицам предоставляются льготы по оплате коммунальных услуг.

Площадь жилья, на которую начисляют 100% льготу, определяют в максимально возможном размере в рамках общей площади жилья согласно нормам пользования независимо от наличия в составе семьи граждан, не имеющих права на льготу.

В случае, если в составе семьи есть лица, имеющие право на скидку менее 100%, соответствующую скидку платы сначала вычисляют максимально возможным размером.

Как подать заявку на получение скидки

Граждане могут подавать заявления на назначение субсидии/льготы онлайн — на веб-портале эл-услуг Пенсионного фонда по ссылке.

Для этого нужно:

пройти авторизацию на портале с помощью электронной подписи (КЭП);

найти в пункте "Коммуникации по ПФУ" раздел "Заявление на жилищную субсидию или льготу" и выбрать нужную;

заполнить данные в заявлении и загрузить документы (паспорт, идентификационный код);

проверить информацию и сформировать заявление;

подписать электронной подписью;

нажать пункт "Отправить в ПФУ".

Проверить статус заявки можно в личном кабинете в разделе "Мои обращения".

Перечень льгот гражданам с инвалидностью регулирует статья 13 закона №3551-XII "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" от 22.10.1993.

Что еще стоит знать

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали, за какой период начислят жилищную субсидию, если успеть подать заявления до 1 июля 2024 года. Также назвали тех, кто потеряет помощь, если не обратится за ней повторно.

Также мы писали, что в Украине планируют разработать новую Государственную целевую экономическую программу по энергетической модернизации теплокоммунальных предприятий. В частности, программа, рассчитанная до 2030 года, призвана изменить действующие подходы по тарифообразованию.