Тарифи по-новому — в Україні готують зміни у сфері теплопостачання

В Україні планують змінити підходи у тарифоутворенні — що пропонують
В Україні планують розробити нову Державну цільову економічну програму з енергетичної модернізації теплокомунальних підприємств. Зокрема, програма, яка розрахована до 2030 року, покликана змінити чинні підходи у тарифоутворенні.
Про це інформує профільне видання "Українська енергетика".
Перехід на альтернативні джерела в Україні
За програмою, розвиток сфери теплопостачання в країні відбуватиметься в трьох ключових напрямах.
Зокрема, планують запропонувати наступне:
- перехід від централізованого до помірно централізованого теплопостачання з акцентом на розвиток децентралізованих джерел, когенераційних/інших установок, що працюватимуть, використовуючи скидне тепло. Передусім йдеться про теплові помпи;
- нарощення інвестування сфери, скорочення втрат у мережах та запровадження енергоефективності з боку споживача;
- перехід на альтернативні, відновлювані джерела енергії, які дають змогу не залежати від викопного палива.
Нові підходи у тарифоутворенні в країні
Подібні зміни вже відбуваються, зокрема, у Харкові. Там знищені всі системи генерації і близько 1,3 млн мешканців залишаються без теплопостачання від ТЕЦ.
"Зараз розвивається система когенераційних уставок і блочно-модульних котелень. Це має сприяти підготовці міста до чергового опалювального сезону", — зазначає видання.
Також теплові насоси є складовою нових можливостей, що дадуть змогу збільшити ефективність теплозабезпечення. Яскравим прикладом є реалізований енергопроєкт у Житомирі.
Там у рамках швейцарського проєкту встановили сучасну ТЕЦ, що працює на трісці. Завдяки термодинамічній установці виробляється тепло та електроенергія.
Потужність ТЕЦ — 1,2 МВт електричної та 7,1 МВт теплової енергії. Вартість реалізації проєкту — близько 300 млн гривень.
Як зазначає видання, влада має намір змінити підходи у тарифоутворенні для того, щоб у теплопостачальних компаній залишався ресурс на оновлення власних мереж.
Що ще варто знати
Нагадаємо, тарифи на комунальні послуги в Україні продовжують зростати, особливо значне підвищення стосується електроенергії, яка подорожчала на 69,7%. З 1 червня 2024 року її вартість становить 4,32 гривні за кіловат-годину і залишиться на цьому рівні до 1 травня 2025 року.
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