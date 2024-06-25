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В Україні планують змінити підходи у тарифоутворенні — що пропонують

25 червня 2024 23:45
оновлено: 22:48
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Тарифи по-новому — в Україні готують зміни у сфері теплопостачання
Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні планують розробити нову Державну цільову економічну програму з енергетичної модернізації теплокомунальних підприємств. Зокрема, програма, яка розрахована до 2030 року, покликана змінити чинні підходи у тарифоутворенні.

Про це інформує профільне видання "Українська енергетика".

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Перехід на альтернативні джерела в Україні

За програмою, розвиток сфери теплопостачання в країні відбуватиметься в трьох ключових напрямах.

Зокрема, планують запропонувати наступне:

  • перехід від централізованого до помірно централізованого теплопостачання з акцентом на розвиток децентралізованих джерел, когенераційних/інших установок, що працюватимуть, використовуючи скидне тепло. Передусім йдеться про теплові помпи;
  • нарощення інвестування сфери, скорочення втрат у мережах та запровадження енергоефективності з боку споживача;
  • перехід на альтернативні, відновлювані джерела енергії, які дають змогу не залежати від викопного палива.

Нові підходи у тарифоутворенні в країні

Подібні зміни вже відбуваються, зокрема, у Харкові. Там знищені всі системи генерації і близько 1,3 млн мешканців залишаються без теплопостачання від ТЕЦ.

"Зараз розвивається система когенераційних уставок і блочно-модульних котелень. Це має сприяти підготовці міста до чергового опалювального сезону", — зазначає видання.

Також теплові насоси є складовою нових можливостей, що дадуть змогу збільшити ефективність теплозабезпечення. Яскравим прикладом є реалізований енергопроєкт у Житомирі.

Там у рамках швейцарського проєкту встановили сучасну ТЕЦ, що працює на трісці. Завдяки термодинамічній установці виробляється тепло та електроенергія.

Потужність ТЕЦ — 1,2 МВт електричної та 7,1 МВт теплової енергії. Вартість реалізації проєкту — близько 300 млн гривень.

Як зазначає видання, влада має намір змінити підходи у тарифоутворенні для того, щоб у теплопостачальних компаній залишався ресурс на оновлення власних мереж.

Що ще варто знати

Нагадаємо, тарифи на комунальні послуги в Україні продовжують зростати, особливо значне підвищення стосується електроенергії, яка подорожчала на 69,7%. З 1 червня 2024 року її вартість становить 4,32 гривні за кіловат-годину і залишиться на цьому рівні до 1 травня 2025 року.

Також писали, що сфера водопостачання та водовідведення України зіткнулася з великими проблемами через відсутність тарифного регулювання для водоканалів. Якщо ціни не переглянуть — загрожують серйозні наслідки.

тарифи
комунальні послуги
теплоенерго
ЖКГ
теплопостачання

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