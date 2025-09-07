Льготы для медиков в сельской местности — какими "бонусами" наградит государство в 2025 году

Врачи возле автомобилей скорой помощи. Фото: УНИАН

Медицинские работники и врачи имеют важную роль в обществе, ведь их труд достоин уважения. Поэтому государство обеспечивает их определенными льготами и компенсациями, чтобы обеспечить достойные условия труда.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, на что могут рассчитывать медики осенью 2025 года.

Подробнее о льготах для медиков

Медработники из сельских местностей ежедневно получают особые вызовы. Им часто приходится работать в отдаленных районах, где надлежащая инфраструктура часто не развита или вообще отсутствует. Именно поэтому в законодательстве предусмотрели льготы для медиков. Так, они могут рассчитывать на:

бесплатное пользование жильем с освещением и отоплением;

дополнительные гарантии оплаты труда и надлежащих условий труда, включая обеспечение необходимым медицинским оборудованием и специальным транспортом;

служебное жилье, транспорт, мобильную связь, льготные (ипотечные) кредиты на строительство или приобретение жилья, компенсации за жилищно-коммунальные услуги от местных властей;

повышение уровня профессиональных знаний и практических навыков;

льготы по уплате земельного налога, кредитования, получения хозяйства и строительства частного жилья;

бесплатное получение земельного участка для ведения личного крестьянского хозяйства.

Добавим, что о правах медиков, работающих в сельской местности, говорится, в частности, в Законах "Об охране здоровья" от 19 ноября 1992 г. № 2801-XII, "О местном самоуправлении в Украине" от 21 мая 1997 г. № 280/97-ВР и "О повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности" от 14 ноября 2017 г. № 2206-VIII.

Также медикам позволяют идти на пенсию по возрасту или по выслуге лет на льготных условиях. Однако это зависит от должности и типа учреждения здравоохранения, в котором они работали.

Ранее сообщалось, что некоторым украинцам будут предоставлять особый статус с 2025 года. Благодаря этому они будут получать ежемесячные выплаты и дополнительные государственные гарантии.