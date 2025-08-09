Соцпомощь, субсидии и льготы хотят назначать по-новому — детали

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине среднемесячный доход семьи (домохозяйства), который учитывают при назначении всех видов социальной помощи, жилищных субсидий и льгот, хотят вычислять по единому методу. Соответствующее предложение выдвинули в Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины.

Об этом говорится в проекте постановления Кабинета Министров Украины "О внесении в некоторые постановления Кабинета Министров Украины изменений относительно исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи для всех видов государственной социальной помощи".

Какие изменения запланировали для украинцев

В документе предлагается ввести ряд изменений. Например, может появиться единый механизм, по которому государство будет рассчитывать доходы домохозяйства. Речь идет об универсальном порядке для всех видов выплат, зато фрагментированный подход отменят.

Также обновится расчетный период: доход будет учитываться за полгода, предшествующих месяцу обращения. Если речь о ФЛП — последний налоговый отчетный период согласно Налоговому кодексу.

Появится нулевой доход — если у гражданина действительно отсутствует доход, то при первом оформлении социальной помощи учтут именно ноль, а условно определенный доход будет применяться только в следующий период, если обстоятельства не изменились.

Какие доходы будут учитываться

К совокупному доходу относятся:

зарплата после уплаты налогов;

пенсии;

стипендии;

денежное обеспечение военных;

переводы из-за границы;

предпринимательские доходы;

задекларированные доходы и так далее.

Зато не будут приниматься во внимание выплата денежной помощи при рождении ребенка, социальные начисления детям-сиротам, жилищная субсидия, компенсация аренды жилья для внутренних переселенцев. Также на назначение соцпомощи не повлияет:

помощь "пакунок малюка";

большинство благотворительных выплат;

компенсации за разрушенное жилье.

Проект постановления еще должен согласовать Кабинет министров Украины, сейчас документ находится на согласовании.

Проект постановления еще должен согласовать Кабинет министров Украины, сейчас документ находится на согласовании.