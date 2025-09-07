Пільги для медиків у сільській місцевості — якими "бонусами" нагородить держава у 2025 році

Лікарі біля автомобілів швидкої допомоги. Фото: УНІАН

Медичні працівники та лікарі мають важливу роль у суспільстві, адже їхня праця гідна поваги. Тому держава забезпечує їх певними пільгами та компенсаціями, щоб забезпечити гідні умови праці.

Сайт Новини.LIVE розповідає, на що можуть розраховувати медики восени 2025 року.

Детальніше про пільги для медиків

Медпрацівники з сільських місцевостей щодня отримують особливі виклики. Їм часто доводиться працювати у віддалених районах, де належна інфраструктура часто не розвинена або ж взагалі відсутня. Саме тому у законодавстві передбачили пільги для медиків. Так, вони можуть розраховувати на:

безоплатне користування житлом з освітленням і опаленням;

додаткові гарантії оплати праці та належних умов праці, включаючи забезпечення необхідним медичним обладнанням та спеціальним транспортом;

службове житло, транспорт, мобільний зв’язок, пільгові (іпотечні) кредити на будівництво або придбання житла, компенсації за житлово-комунальні послуги від місцевої влади;

підвищення рівня професійних знань та практичних навичок;

пільги щодо сплати земельного податку, кредитування, отримання господарства і будівництва приватного житла;

безоплатне отримання земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства.

Додамо, що про права медиків, які працюють у сільській місцевості, йдеться, зокрема у Законах "Про охорону здоров’я" від 19 листопада 1992 р. № 2801-XII, "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР та "Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості" від 14 листопада 2017 р. № 2206-VIII.

Також медикам дозволяють йти на пенсію за віком або за вислугою років на пільгових умовах. Проте це залежить від посади та типу закладу охорони здоров'я, в якому вони працювали.

Раніше повідомлялося, що деяким українцям надаватимуть особливий статус з 2025 року. Завдяки цьому вони отримуватимуть щомісячні виплати та додаткові державні гарантії. Дізнавайтесь також, на яку допомогу можуть розраховувати родини загиблих Героїв, які відзначилися особливими заслугами перед Батьківщиною.