В Украине введут льготы для еще одной категории граждан — детали

Украинские защитники, награжденные государственным знаком отличия "Крест боевых заслуг", получат особый статус. Он, в частности, предусматривает ежемесячные выплаты и дополнительные государственные гарантии.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

"Государственная награда "Крест боевых заслуг", установленная Указом Президента за выдающуюся личную храбрость и отвагу или выдающийся героический поступок во время выполнения боевого задания в условиях опасности для жизни и непосредственного столкновения с противником, а также выдающиеся успехи в управлении войсками, будет предоставлять ряд льгот и устанавливать особый статус для владельца", — говорится в сообщении.

Какие привилегии получат военнослужащие

В ведомстве отметили, что в течение месяца будут разработаны подзаконные акты, которые обеспечат присвоение статуса граждан с особыми заслугами перед государством и запуск соответствующих выплат. В частности, речь идет о таких преференциях:

захоронение с воинскими почестями, включая бесплатное почетное захоронение на Национальном военном мемориальном кладбище;

ежемесячная денежная выплата в размере полторы минимальные зарплаты (по состоянию на 1 января соответствующего года);

возможность выбора размера ежемесячной выплаты при наличии права на несколько видов пособий.

Министр социальной политики Денис Улютин во время заседания Комитета по вопросам социальной политики подчеркнул необходимость максимально быстро внедрить механизм действия закона, который усиливает социальную защиту военных и ветеранов.

Комитет уже рекомендовал принять законопроект в целом, что позволит как можно быстрее обеспечить награжденных "Крестом боевых заслуг" всеми предусмотренными льготами и выплатами.

