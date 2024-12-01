Льготы на оплату коммунальных услуг — как ветеранам войны оформить помощь

Квитанции за коммуналку. Фото: УНИАН

Украинцам необходимо своевременно оплачивать коммунальные услуги. Отдельные категории граждан, включая ветеранов войны, имеют право на льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). ПФУ упростил процедуру их оформления, позволяющую ветеранам воспользоваться своим правом на помощь быстрее и удобнее.

О том, как ветерану войны оформить льготы в 2024 году, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

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Что нужно для оформления льгот

Согласно разъяснениям ПФУ, ветеран войны или член его семьи может обратиться в органы Фонда для получения льгот в порядке, определенном постановлением Кабинета Министров Украины от 27.12.2023 №1395.

Постановление предусматривает реализацию экспериментального проекта, направленного на усовершенствование учета ветеранов войны и предоставление им льгот на оплату ЖКУ, приобретение твердого топлива и сжиженного газа. Заявку можно подать через веб-портал электронных услуг ПФУ.

Кроме того, необходимо предоставить документ, содержащий данные о характеристике жилого помещения или дома по адресу получения льготы, в частности:

количество этажей в здании;

тип дома (индивидуальный или многоквартирный);

общую и отапливаемую площадь помещения (или его части, если лицевые счета разделены).

В Фонде отметили, что данные сведения необходимы для точного расчета размера льгот. Подтвердить информацию можно квитанцией об оплате жилищных услуг или использовании тепловой энергии.

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что субсидии помогают семьям, не способным полностью оплачивать коммунальные услуги. На их размер оказывает влияние несколько ключевых факторов.

Также мы рассказывали, что для экономии на коммунальных услугах государство предлагает два вида поддержки: льготы и субсидии. Каждый из них имеет свои условия получения.