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Анулювання субсидій — хто залишиться без допомоги в грудні

29 листопада 2024 08:45
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Субсидію можуть анулювати — чому можна залишитись без фінансової підтримки в грудні
Гаманець без грошей. Фото: Pexels
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

У грудні частина українців втратить право на отримання субсидії. Підстав для припинення допомоги є декілька, але найпоширеніша — наявність заборгованості за житлово-комунальні послуги. Тому не потрібно зволікати з погашенням боргу або з укладанням договору про його реструктуризацію.

Про те, хто та чому може втратити субсидію в грудні, пояснили в Міністерстві соціальної політики України.

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Хто може оформити субсидію

Право на житлову субсидію мають домогосподарства, у яких витрати на оплату житлово-комунальних послуг перевищують визначений для них обов’язковий платіж. Це право надається з урахуванням матеріального стану родини.

На сьогодні розмір обов’язкового платежу обчислюється індивідуально для кожної сім'ї за спеціальною формулою. Основним фактором для розрахунку є виключно рівень доходів домогосподарства. Субсидія може покрити частину витрат родини на такі послуги:

  • теплопостачання;
  • гаряче водопостачання;
  • поводження з побутовими відходами;
  • постачання і розподіл електроенергії;
  • постачання і розподіл природного газу;
  • управління багатоквартирним будинком;
  • централізоване водопостачання і водовідведення.

Чому українці можуть втратити субсидію

Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та керівні компанії повинні щомісяця повідомляти органи соціального захисту про борги мешканців. Субсидію можуть скасувати, якщо сума боргу за комунальні послуги перевищує 680 гривень і залишається непогашеною щонайменше протягом трьох місяців. Крім того, допомогу скасовують за таких обставин:

  • отримувач змінив місце проживання, адже субсидія прив’язана до конкретної адреси;
  • основний заявник, на якого оформлена субсидія, помер;
  • у ході фінансової перевірки виявлено, що задекларовані доходи сім’ї не відповідають реальним, тобто фактичний дохід є вищим;
  • один із членів домогосподарства здійснив разову покупку на суму понад 100 тисяч гривень (сюди також входить придбання валюти, банківських металів або відкриття депозиту).

У грудні дехто з українців може залишитися без субсидій через недотримання умов їх отримання. Щоб не втратити державну підтримку, важливо своєчасно сплачувати рахунки за житлово-комунальні послуги.

Раніше ми писали, що щомісяця значна частина сімейного бюджету йде на оплату комунальних послуг, особливо в опалювальний сезон. Тому українцям варто бути в курсі актуальних тарифів на основні послуги.

Також ми розповідали, що переселенці, навіть без офіційної реєстрації чи договору оренди, можуть оформити субсидію, якщо фактично проживають у квартирі чи будинку. Однак подати відповідну заяву бажано до 1 грудня.

комунальні послуги субсидії опалювальний сезон гроші допомога

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