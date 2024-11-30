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Субсидія та пільги на комуналку — чи можна оформити одночасно

30 листопада 2024 08:45
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Знижки на комуналку — чи можна одночасно оформити пільги та субсидію
Дівчина тримає квитанції та гроші. Фото: УНІАН
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Можливість заощадити на комунальних послугах буде корисною для гаманця будь-якої родини. Держава пропонує декілька варіантів знижок: пільгу та субсидію. Кожен з цих видів підтримки має свої особливості та умови призначення.

Про те, чи можна одночасно оформити субсидію та пільгу, пояснили в Пенсійному фонді України.

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Хто може отримувати субсидію та пільгу одночасно

Попри схожість цих виплат, які мають на меті допомогти громадянам з оплатою житлово-комунальних послуг, субсидією та пільгою одночасно скористатися не вдасться. Це стосується і газу, і твердого палива. Як повідомляє ПФУ, навіть при наявності права на обидві виплати, українці можуть обрати лише один із варіантів.

Хто може оформити субсидію

Житлова субсидія — це фінансова підтримка від держави для тих сімей, чиї доходи не дозволяють сплатити повну суму за комунальні послуги. Ця допомога призначається на основі майнового та матеріального становища домогосподарства.

Правила надання субсидій та порядок їх оформлення визначені Положенням про призначення житлових субсидій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848.

Хто з українців має право на пільги

Пільга – це законодавчо встановлена перевага, яку надають окремим категоріям осіб, зокрема:

  • ветеранам війни;
  • дітям війни, багатодітним сім’ям;
  • постраждалим від Чорнобильської катастрофи;
  • родинам загиблих ветеранів війни та Захисників України тощо.

Варто зауважити, що пільги можуть надаватися як без врахування доходів, так і з огляду на середній дохід сім’ї. Розмір пільги залежить від категорії отримувача і може становити від 20% до 100%.

Раніше ми писали, що субсидії допомагають родинам, які не можуть повністю сплачувати комунальні послуги. Розмір допомоги залежить від сезону: опалювальний чи неопалювальний. Однак є ще один важливий момент, який слід враховувати українцям.

Також ми розповідали, що деякі українці мають право не платити за комунальні послуги. Такі пільги надаються пенсіонерам, які працювали на певних посадах і живуть у селах.

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