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Пільги для ветеранів війни — як оформити знижки у 2024 році

1 грудня 2024 09:13
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Пільги на оплату комунальних послуг — як ветеранам війни оформити допомогу
Квитанції за комуналку. Фото: УНІАН
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Українцям необхідно своєчасно сплачувати комунальні послуги. Окремі категорії громадян, включно з ветеранами війни, мають право на пільги при оплаті житлово-комунальних послуг (ЖКП). ПФУ спростив процедуру їх оформлення, що дозволяє ветеранам скористатися своїм правом на допомогу швидше та зручніше.

Про те, як ветерану війни оформити пільги у 2024 році, пояснили в Пенсійному фонді України.

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Що потрібно для оформлення пільг

Згідно з роз'ясненнями ПФУ, ветеран війни або член його сім’ї може звернутися до органів Фонду для отримання пільг у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2023 № 1395. 

Постанова передбачає реалізацію експериментального проєкту, спрямованого на вдосконалення обліку ветеранів війни та надання їм пільг на оплату ЖКП, придбання твердого палива і скрапленого газу. Заявку можна подати через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Крім того, потрібно надати документ, який містить дані про характеристику житлового приміщення або будинку за адресою отримання пільги, зокрема:

  • кількість поверхів у будівлі;
  • тип будинку (індивідуальний чи багатоквартирний);
  • загальну та опалювальну площу приміщення (або його частини, якщо особові рахунки розділені).

У Фонді зазначили, що ці відомості необхідні для точного розрахунку розміру пільг. Підтвердити інформацію також можна квитанцією про оплату житлових послуг або використання теплової енергії.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що субсидії допомагають родинам, які не можуть повністю оплачувати комунальні послуги. На їх розмір впливає кілька ключових факторів.

Також ми розповідали, що для економії на комунальних послугах держава пропонує два види підтримки: пільги та субсидії. Кожен із них має свої умови отримання.

комунальні послуги ветерани документи пільги допомога

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10:12 В Україні з'являться нові іспити під час вступної кампанії-2025

09:58 Окупанти вдарили дроном по маршрутці в Херсоні, є жертви

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В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

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