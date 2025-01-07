Льготы в 2025 году — на что могут рассчитывать ветераны труда

Льготы для ветеранов труда — какая помощь доступна в 2025 году
Статус "ветеран труда" остается актуальным в Украине даже в 2025 году. Те, кто его получил, имеют различные льготы, которые влияют на качество жизни человека.
Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, какие именно льготы получают люди со статусом "ветеран труда".
Льготы для ветеранов труда в 2025 году — что известно
По информации Министерства социальной политики, когда ветераны труда выходят на пенсию или меняют работу, им предоставляют некоторые медицинские льготы. Например, они и в дальнейшем могут посещать поликлинику, к которой были прикреплены ранее. Среди других медицинских льгот:
- бесплатное протезирование зубов;
- бесплатные услуги в медицинских учреждениях и аптеках;
- бесплатная госпитализация, если возникает такая необходимость;
- доступ к ежегодному медицинскому обследованию и профилактическому лечению.
Социальные льготы
Ветеранам труда, например, предоставляют:
- компенсацию расходов на лечение;
- право на получение жилья, участка для строительства, сада или огорода, ремонт жилья, а также дров или угля на зиму;
- долгосрочный займ (до 120 месяцев) на строительство;
- членство в садовых, строительных и гаражных кооперативах;
- бесплатную установку домашнего телефона;
Налоги и транспортные льготы
Ветеранам труда можно не платить налог на землю. Также они могут бесплатно ездить в общественном транспорте.
Что еще стоит знать
Некоторые украинцы могут получить от государства 50% скидки на коммуналку. Такое право имеют военные, которые получили инвалидность во время службы. У членов семей погибших защитников тоже есть возможность платить за коммуналку не в полном объеме, в частности они могут платить меньше за газ, электроэнергию и другие коммунальные платежи.
Ранее мы писали, что некоторые участники боевых действий (УБД) могут потерять льготы в 2025 году. Чтобы оставить за собой право на получение помощи, им нужно обновить информацию о себе.
Также мы рассказывали, что на государственную помощь могут рассчитывать не только военные, но и члены их семей. Известно, какие льготы имеют дети участников боевых действий.
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