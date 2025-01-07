Льготы в 2025 году — на что могут рассчитывать ветераны труда

Пенсионер в больнице. Фото: УНИАН

Статус "ветеран труда" остается актуальным в Украине даже в 2025 году. Те, кто его получил, имеют различные льготы, которые влияют на качество жизни человека.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, какие именно льготы получают люди со статусом "ветеран труда".

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Льготы для ветеранов труда в 2025 году — что известно

По информации Министерства социальной политики, когда ветераны труда выходят на пенсию или меняют работу, им предоставляют некоторые медицинские льготы. Например, они и в дальнейшем могут посещать поликлинику, к которой были прикреплены ранее. Среди других медицинских льгот:

бесплатное протезирование зубов;

бесплатные услуги в медицинских учреждениях и аптеках;

бесплатная госпитализация, если возникает такая необходимость;

доступ к ежегодному медицинскому обследованию и профилактическому лечению.

Социальные льготы

Ветеранам труда, например, предоставляют:

компенсацию расходов на лечение;

право на получение жилья, участка для строительства, сада или огорода, ремонт жилья, а также дров или угля на зиму;

долгосрочный займ (до 120 месяцев) на строительство;

членство в садовых, строительных и гаражных кооперативах;

бесплатную установку домашнего телефона;

Налоги и транспортные льготы

Ветеранам труда можно не платить налог на землю. Также они могут бесплатно ездить в общественном транспорте.

Что еще стоит знать

Некоторые украинцы могут получить от государства 50% скидки на коммуналку. Такое право имеют военные, которые получили инвалидность во время службы. У членов семей погибших защитников тоже есть возможность платить за коммуналку не в полном объеме, в частности они могут платить меньше за газ, электроэнергию и другие коммунальные платежи.

Ранее мы писали, что некоторые участники боевых действий (УБД) могут потерять льготы в 2025 году. Чтобы оставить за собой право на получение помощи, им нужно обновить информацию о себе.

Также мы рассказывали, что на государственную помощь могут рассчитывать не только военные, но и члены их семей. Известно, какие льготы имеют дети участников боевых действий.