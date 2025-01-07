Пільги у 2025 році — на що можуть розраховувати ветерани праці

Пенсіонер в лікарні. Фото: УНІАН

Статус "ветеран праці" залишається актуальним в Україні навіть у 2025 році. Ті, хто його отримав, мають різні пільги, які впливають на якість життя людини.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, які саме пільги отримують люди зі статусом "ветеран праці".

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За інформацією Міністерства соціальної політики, коли ветерани праці виходять на пенсію або змінюють роботу, їм надають деякі медичні пільги. Наприклад, вони й надалі можуть відвідувати поліклініку, до якої були прикріплені раніше. Серед інших медичних пільг:

безплатне протезування зубів;

безплатні послуги в медичних закладах та аптеках;

безплатна госпіталізація, якщо виникає така потреба;

доступ до щорічного медичного обстеження і профілактичного лікування.

Соціальні пільги

Ветеранам праці, наприклад, надають:

компенсвцію витрат на лікування;

право на отримання житла, ділянки для будівництва, саду чи городу, ремонт житла, а також дров або вугілля на зиму;

довгострокову позику (до 120 місяців) на будівництво;

членство в садових, будівельних та гаражних кооперативах;

безплатне встановлення домашнього телефону.

Податки і транспортні пільги

Ветеранам праці можна не сплачувати податок на землю. Також вони можуть безплатно їздити у громадському транспорті.

Що ще варто знати

Деякі українці можуть отримати від держави 50% знижки на комуналку. Таке право мають військові, які отримали інвалідність під час служби. У членів сімей загиблих захисників теж є право платити за комуналку не у повному обсязі, зокрема вони можуть сплачувати менше за газ, електроенергію та інші комунальні платежі.

Раніше ми писали, що деякі учасники бойових дій (УБД) можуть втратити пільги у 2025 році. Щоби залишити за собою право на отримання допомоги, їм потрібно оновити інформацію про себе.

Також ми розповідали, що на державну допомогу можуть розраховувати не тільки військові, а й члени їхніх родин. Відомо, які пільги мають діти учасників бойових дій.