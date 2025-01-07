Пільги у 2025 році — на що можуть розраховувати ветерани праці

Пільги для ветеранів праці — яка допомога доступна у 2025 році
Статус "ветеран праці" залишається актуальним в Україні навіть у 2025 році. Ті, хто його отримав, мають різні пільги, які впливають на якість життя людини.
Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, які саме пільги отримують люди зі статусом "ветеран праці".
Пільги для ветеранів праці у 2025 році — що відомо
За інформацією Міністерства соціальної політики, коли ветерани праці виходять на пенсію або змінюють роботу, їм надають деякі медичні пільги. Наприклад, вони й надалі можуть відвідувати поліклініку, до якої були прикріплені раніше. Серед інших медичних пільг:
- безплатне протезування зубів;
- безплатні послуги в медичних закладах та аптеках;
- безплатна госпіталізація, якщо виникає така потреба;
- доступ до щорічного медичного обстеження і профілактичного лікування.
Соціальні пільги
Ветеранам праці, наприклад, надають:
- компенсвцію витрат на лікування;
- право на отримання житла, ділянки для будівництва, саду чи городу, ремонт житла, а також дров або вугілля на зиму;
- довгострокову позику (до 120 місяців) на будівництво;
- членство в садових, будівельних та гаражних кооперативах;
- безплатне встановлення домашнього телефону.
Податки і транспортні пільги
Ветеранам праці можна не сплачувати податок на землю. Також вони можуть безплатно їздити у громадському транспорті.
Що ще варто знати
Деякі українці можуть отримати від держави 50% знижки на комуналку. Таке право мають військові, які отримали інвалідність під час служби. У членів сімей загиблих захисників теж є право платити за комуналку не у повному обсязі, зокрема вони можуть сплачувати менше за газ, електроенергію та інші комунальні платежі.
Раніше ми писали, що деякі учасники бойових дій (УБД) можуть втратити пільги у 2025 році. Щоби залишити за собою право на отримання допомоги, їм потрібно оновити інформацію про себе.
Також ми розповідали, що на державну допомогу можуть розраховувати не тільки військові, а й члени їхніх родин. Відомо, які пільги мають діти учасників бойових дій.
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