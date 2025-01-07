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Пільги для ветеранів праці — яка допомога доступна у 2025 році

7 січня 2025 21:13
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Пільги у 2025 році — на що можуть розраховувати ветерани праці
Пенсіонер в лікарні. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Статус "ветеран праці" залишається актуальним в Україні навіть у 2025 році. Ті, хто його отримав, мають різні пільги, які впливають на якість життя людини. 

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, які саме пільги отримують люди зі статусом "ветеран праці".

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Пільги для ветеранів праці у 2025 році — що відомо 

За інформацією Міністерства соціальної політики, коли ветерани праці виходять на пенсію або змінюють роботу, їм надають деякі медичні пільги. Наприклад, вони й надалі можуть відвідувати поліклініку, до якої були прикріплені раніше. Серед інших медичних пільг:

  • безплатне протезування зубів; 
  • безплатні послуги в медичних закладах та аптеках;
  • безплатна госпіталізація, якщо виникає така потреба;
  • доступ до щорічного медичного обстеження і профілактичного лікування.

Соціальні пільги

Ветеранам праці, наприклад, надають:

  • компенсвцію витрат на лікування;
  • право на отримання житла, ділянки для будівництва, саду чи городу, ремонт житла, а також дров або вугілля на зиму;
  • довгострокову позику (до 120 місяців) на будівництво;
  • членство в садових, будівельних та гаражних кооперативах;
  • безплатне встановлення домашнього телефону.

Податки і транспортні пільги

Ветеранам праці можна не сплачувати податок на землю. Також вони можуть безплатно їздити у громадському транспорті.

Що ще варто знати

Деякі українці можуть отримати від держави 50% знижки на комуналку. Таке право мають військові, які отримали інвалідність під час служби. У членів сімей загиблих захисників теж є право платити за комуналку не у повному обсязі, зокрема вони можуть сплачувати менше за газ, електроенергію та інші комунальні платежі.

Раніше ми писали, що деякі учасники бойових дій (УБД) можуть втратити пільги у 2025 році. Щоби залишити за собою право на отримання допомоги, їм потрібно оновити інформацію про себе.

Також ми розповідали, що на державну допомогу можуть розраховувати не тільки військові, а й члени їхніх родин. Відомо, які пільги мають діти учасників бойових дій.

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