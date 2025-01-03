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Допомога для УБД — кому загрожує втрата пільг у 2025 році

3 січня 2025 08:00
Ксенія Симонова - Редактор
Пільги для учасників бойових дій у 2025 році — хто може втратити допомогу
Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, кому з учасників бойових дій (УБД) потрібно оновити інформацію, щоб не втратити допомогу у вигляді пільг на комунальні послуги у 2025 році. Йдеться про повторне подання заяв до органів фонду.

Про це йдеться на сторінці ПФУ у Facebook.

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Як зазначають у Пенсійному фонді, більшості громадян зі статусом учасника бойових дій автоматично поновлять раніше призначену допомогу на оплату комунальних послуг у 2025 році.
 
Представники ПФУ уточнили, що пільги продовжаться у випадку відсутності змін в обставинах, що впливають на їх призначення та розмір.

УБД мають звернутися до фонду з повторними заявами у таких випадках:

  • у разі зміни адреси проживання УБД;
  • якщо змінився склад родини військового;
  • у разі зміни категорії пільговика;
  • якщо змінився перелік житлово-комунальних послуг.

"У разі виникнення обставин, що впливають на надання пільг та їх розмір (зміна адреси, зміна складу сім'ї, зміна категорії пільговика, зміна переліку ЖКП) пільговик надає до ПФУ протягом 30 календарних днів нову заяву", — йдеться у поясненні ПФУ.

Що стосується оформлення пільги на купівлю твердого палива, то в такому випадку заяви до ПФУ потрібно подавати щорічно.

Як УБД подати заяву на продовження допомоги

Для продовження права на отримання пільги у 2025 році у разі виникнення вищевказаних змін УБД має звернутися до органів Пенсійного фонду. Зареєструвати нову заявку на отримання допомоги можна у наступні способи:

  • через пошту, надіславши відповідні  документи;
  • через сервісний центр ПФУ, подавши заяву особисто;
  • на порталі електронних послуг Пенсійного фонду;
  •  за допомогою е-підпису у мобільному застосунку "Дія".

 

пільги УБД
Схема подачі заяви. Джерело: ПФУ

Нагадаємо, учасники бойових дій (УБД) мають право на дострокове отримання пенсій за віком. Така можливість стане доступна у разі досягнення 55-річного віку.

Раніше ми писали, що на допомогу від держави можуть розраховувати не тільки військові, а й члени їхніх родин. Відомо, які пільги мають діти учасників бойових дій.

матеріальна допомога пільги допомога військовим УБД військовослужбовці

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