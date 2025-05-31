Скидки для УБД в июне 2025 года — что известно

Военный держит в руках удостоверение участника боевых действий. Фото: УНИАН

В Украине участникам боевых действий (УБД) продолжают предоставлять различные льготы от государства. Например, в июне защитники могут воспользоваться своим правом на получение скидок на оплату коммунальных услуг.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

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Льготы на коммуналку для УБД в июне

Согласно Закону Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", государство в июне 2025 года предоставит участникам боевых действий такие скидки:

75% — на оплату жилья;

— на оплату жилья; 75% — на коммунальные услуги;

— на коммунальные услуги; 75% — на стоимость топлива, если в жилье УБД нет центрального отопления;

— на стоимость топлива, если в жилье УБД нет центрального отопления; 100% — на коммунальные услуги для лиц с инвалидностью.

Важно помнить, что право на эти льготы имеют только те украинцы, которые уже оформили статус участника боевых действий. Если процесс еще продолжается, получить льготы заранее не удастся.

Как оформить скидки на коммунальные услуги

Льготы оформляются в Пенсионном фонде Украины (ПФУ). Так, сначала УБД подает два заявления:

для внесения данных в ЕГАРП (Единый госреестр льготников);

для оформления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Также понадобятся оригиналы и копии:

паспорта;

идентификационного кода;

удостоверения участника боевых действий.

Что еще стоит знать

УБД может потерять все предоставленные государством льготы, если:

военнослужащего обвинили в умышленном тяжком или особо тяжком преступлении, когда он выполнял боевое задание по защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях непосредственного столкновения и огневого контакта с военными формированиями других государств и незаконными вооруженными формированиями;

указал ложную информацию о своем участии в выполнении боевого (служебного) задания по защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях непосредственного столкновения и огневого контакта с военными формированиями других государств и незаконными вооруженными формированиями или ложные данные о себе;

самостоятельно отказался от статуса УБД.

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