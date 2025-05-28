Пільговий проїзд для УБД у 2025 році — що робити, якщо водій не хоче везти безплатно

Люди на зупинці заходять у маршрутку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Попри те, що держава гарантує учасникам бойових дій (УБД) безплатний проїзд у громадському транспорті, військовослужбовці часто стикаються з тим, що перевізники порушують це правило. Тож захисникам важливо вміти захистити свої права.

Редакція Новини.LIVE розповідає, яка відповідальність передбачена для водіїв громадського транспорту за відмову у безплатному проїзді УБД.

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Як пояснюють юристи, якщо військовослужбовець отримав відмову без законних для цього підстав, тоді водію або перевізнику доведеться сплатити штраф. Розмір штрафних санкцій, за статтею 133-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення — 855 грн. Звісно, притягнути до відповідальності водія (або перевізника) вдасться лише у разі, якщо УБД цього захоче. Якщо так, то важливо усе зробити правильно.

Наприклад, військовослужбовець повинен:

придбати квиток (навіть якщо йому відмовили в проїзді);

зняти на відео те, що відбувається;

якщо квиток не видали — це також порушення. Можна повідомити про це податкову за телефоном: 0800501007;

зафіксувати назву перевізника, номерний знак транспорту та контакт диспетчера (якщо є);

попросити свідків залишити контакти;

викликати поліцію та вимагати, щоби правоохоронці склали адмінпротокол за статтею 133-1 КУпАП.

Саму скаргу мають отримати:

перевізник;

орган місцевого самоврядування (якщо захиснику відмовили у проїзді в міському транспорті);

Держслужба України з безпеки на транспорті (у разі міжміського перевезення).

Скарги слід надсилати рекомендованим листом із повідомленням або подавати особисто з реєстрацією вхідного номера.

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