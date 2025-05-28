Пільговий проїзд для УБД у 2025 році — що робити, якщо водій не хоче везти безплатно

Від УБД вимагають гроші за проїзд — чи може відмовити військовий
Попри те, що держава гарантує учасникам бойових дій (УБД) безплатний проїзд у громадському транспорті, військовослужбовці часто стикаються з тим, що перевізники порушують це правило. Тож захисникам важливо вміти захистити свої права.
Редакція Новини.LIVE розповідає, яка відповідальність передбачена для водіїв громадського транспорту за відмову у безплатному проїзді УБД.
Що робити УБД, якому відмовили у безплатному проїзді
Як пояснюють юристи, якщо військовослужбовець отримав відмову без законних для цього підстав, тоді водію або перевізнику доведеться сплатити штраф. Розмір штрафних санкцій, за статтею 133-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення — 855 грн. Звісно, притягнути до відповідальності водія (або перевізника) вдасться лише у разі, якщо УБД цього захоче. Якщо так, то важливо усе зробити правильно.
Наприклад, військовослужбовець повинен:
- придбати квиток (навіть якщо йому відмовили в проїзді);
- зняти на відео те, що відбувається;
- якщо квиток не видали — це також порушення. Можна повідомити про це податкову за телефоном: 0800501007;
- зафіксувати назву перевізника, номерний знак транспорту та контакт диспетчера (якщо є);
- попросити свідків залишити контакти;
- викликати поліцію та вимагати, щоби правоохоронці склали адмінпротокол за статтею 133-1 КУпАП.
Саму скаргу мають отримати:
- перевізник;
- орган місцевого самоврядування (якщо захиснику відмовили у проїзді в міському транспорті);
- Держслужба України з безпеки на транспорті (у разі міжміського перевезення).
Скарги слід надсилати рекомендованим листом із повідомленням або подавати особисто з реєстрацією вхідного номера.
Раніше Новини.LIVE розповідали, що захисники після того, як отримають статус учасника бойових дій, набувають права на низку державних пільг. Вони поширюються також і на членів їхніх родин. Дізнавайтесь також, які соціальні гарантії є у дітей учасників бойових дій.
Читайте Новини.LIVE!