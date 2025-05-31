Знижки для УБД у червні 2025 року — що відомо

Військовий тримає у руках посвідчення учасника бойових дій. Фото: УНІАН

В Україні учасникам бойових дій (УБД) продовжують надавати різноманітні пільги від держави. Наприклад, у червні захисники можуть скористатися своїм правом на отримання знижок на оплату комунальних послуг.

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

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Пільги на комуналку для УБД у червні

Згідно із Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", держава у червні 2025 року надасть учасникам бойових дій такі знижки:

75% — на оплату житла;

— на оплату житла; 75% — на комунальні послуги;

— на комунальні послуги; 75% — на вартість палива, якщо у житлі УБД немає центрального опалення;

— на вартість палива, якщо у житлі УБД немає центрального опалення; 100% — на комунальні послуги для осіб з інвалідністю.

Важливо пам'ятати, що право на ці пільги мають лише ті українці, які вже оформили статус учасника бойових дій. Якщо процес ще триває, отримати пільги наперед не вдасться.

Як оформити знижки на комунальні послуги

Пільги оформлюються у Пенсійному фонді України (ПФУ). Так, спочатку УБД подає дві заяви:

для внесення даних до ЄДАРП (Єдиного держреєстру пільговиків);

для оформлення пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

Також знадобляться оригінали та копії:

паспорта;

ідентифікаційного коду;

посвідчення учасника бойових дій.

Що ще варто знати

УБД може втратити усі надані державою пільги, якщо:

військовослужбовця звинуватили в умисному тяжкому або особливо тяжкому злочині, коли він виконував бойове завдання із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з військовими формуваннями інших держав і незаконними збройними формуваннями;

вказав неправдиву інформацію про свою участь у виконанні бойового (службового) завдання із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з військовими формуваннями інших держав і незаконними збройними формуваннями або неправдиві дані про себе;

самостійно відмовився від статусу УБД.

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