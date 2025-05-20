Льготы для детей со статусом пострадавших — что нужно знать в 2025 году

Бабушка вместе с ребенком. Фото: УНИАН

За время российской вооруженной агрессии в Украине пострадали физически и психологически тысячи детей. Государство предоставляет таким маленьким украинцам соответствующий статус, предусматривающий право на некоторые льготы.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на материалы государственной "Безоплатной правовой помощи".

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Кто из детей может получить статус пострадавших и какие существуют льготы

Ребенок может считаться пострадавшим в результате военных действий и вооруженных конфликтов, если ему нет 18 лет и подвергся:

ранению, контузии, увечья (есть медсправки и заключения врачей);

физическому, сексуальному, психологическому насилию (есть справки);

похищения или незаконного вывоза за пределы страны (есть справки);

привлечения к участию в действиях военизированных/вооруженных формирований (есть справки);

незаконного содержания, в частности, в плену (есть подтверждение).

Статус ребенка пострадавшего в результате военных действий предоставляет определенные льготы. В частности:

первоочередность при зачислении в государственные/коммунальные учреждения дошкольного образования;

бесплатное питание в общеобразовательных и дошкольных учреждениях независимо от типа, формы собственности (частные и государственные).

Что изменится для детей, пострадавших от войны в 2025 году

На днях Верховная Рада упростила предоставление статуса ребенка, пострадавшего в связи с военными действиями. Речь идет о законе №12385 "Об охране детства" по определению оснований и круга субъектов, имеющих право предоставлять соответствующий статус.

Согласно закону, статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, будут предоставлять также органы опеки и попечительства по месту обращения или по месту обнаружения ребенка.

Тогда как ранее соответствующий статус могли предоставлять исключительно по месту регистрации ребенка как внутренне перемещенного лица.

Ранее сообщалось о том, что в Украине действуют новые правила предоставления коммунальных льгот. Однако нововведения не коснулись, в частности, участников боевых действий и людей с инвалидностью вследствие войны.

Также мы рассказывали, как переоформить предоставление льгот на членов семьи участника боевых действий в Украине. Таким правом можно воспользоваться, если бойца признали пропавшим без вести.