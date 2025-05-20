Льготы для детей со статусом пострадавших — что нужно знать в 2025 году

Льготы для детей во время войны — что предлагают изменить
За время российской вооруженной агрессии в Украине пострадали физически и психологически тысячи детей. Государство предоставляет таким маленьким украинцам соответствующий статус, предусматривающий право на некоторые льготы.
Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на материалы государственной "Безоплатной правовой помощи".
Кто из детей может получить статус пострадавших и какие существуют льготы
Ребенок может считаться пострадавшим в результате военных действий и вооруженных конфликтов, если ему нет 18 лет и подвергся:
- ранению, контузии, увечья (есть медсправки и заключения врачей);
- физическому, сексуальному, психологическому насилию (есть справки);
- похищения или незаконного вывоза за пределы страны (есть справки);
- привлечения к участию в действиях военизированных/вооруженных формирований (есть справки);
- незаконного содержания, в частности, в плену (есть подтверждение).
Статус ребенка пострадавшего в результате военных действий предоставляет определенные льготы. В частности:
- первоочередность при зачислении в государственные/коммунальные учреждения дошкольного образования;
- бесплатное питание в общеобразовательных и дошкольных учреждениях независимо от типа, формы собственности (частные и государственные).
Что изменится для детей, пострадавших от войны в 2025 году
На днях Верховная Рада упростила предоставление статуса ребенка, пострадавшего в связи с военными действиями. Речь идет о законе №12385 "Об охране детства" по определению оснований и круга субъектов, имеющих право предоставлять соответствующий статус.
Согласно закону, статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, будут предоставлять также органы опеки и попечительства по месту обращения или по месту обнаружения ребенка.
Тогда как ранее соответствующий статус могли предоставлять исключительно по месту регистрации ребенка как внутренне перемещенного лица.
Ранее сообщалось о том, что в Украине действуют новые правила предоставления коммунальных льгот. Однако нововведения не коснулись, в частности, участников боевых действий и людей с инвалидностью вследствие войны.
Также мы рассказывали, как переоформить предоставление льгот на членов семьи участника боевых действий в Украине. Таким правом можно воспользоваться, если бойца признали пропавшим без вести.
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