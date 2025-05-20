Пільги для дітей зі статусом постраждалих — що треба знати у 2025 році

Бабуся разом з дитиною. Фото: УНІАН

За час російської збройної агресії в Україні постраждали фізично та психологічно тисячі дітей. Держава надає таким маленьким українцям відповідний статус, що передбачає право на деякі пільги.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на матеріали державної "Безоплатної правничої допомоги".

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Хто з дітей може отримати статус постраждалих та які існують пільги

Дитина може вважатися постраждалою внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, якщо їй немає 18 років та зазнала:

поранень, контузії, каліцтва (є меддовідки та висновки лікарів);

фізичного, сексуального, психологічного насильства (є довідки);

викрадення або незаконно вивезення за межі країни, (є довідки);

залучення до участі у діях воєнізованих/збройних формувань (є довідки);

незаконного утримання, зокрема, у полоні (є підтвердження).

Статус дитини постраждалої внаслідок воєнних дій надає певні пільги. Зокрема:

першочерговість під час зарахування до державних/комунальних закладів дошкільної освіти;

безплатне харчування в загальноосвітніх та дошкільних закладах незалежно від типу, форми власності (приватні та державні).

Що зміниться для дітей, постраждалих від війни у 2025 році

Днями Верховна Рада спростила надання статусу дитини, яка постраждала у зв'язку з воєнними діями. Йдеться про закон №12385 "Про охорону дитинства" щодо визначення підстав та кола суб’єктів, які мають право надавати відповідний статус.

Згідно з законом, статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, будуть надавати також органи опіки та піклування за місцем звернення або за місцем виявлення дитини.

Тоді як раніше відповідний статус могли надавати виключно за місцем реєстрації дитини як внутрішньо переміщеної особи.

Раніше повідомлялося про те, що в Україні діють нові правила надання комунальних пільг. Однак нововведення не торкнулися, зокрема, учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни.

Також ми розповідали, як переоформити надання пільг на членів родини учасника бойових дій в Україні. Таким правом можна скористатись, якщо бійця визнали зниклим безвісти.