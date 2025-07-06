Льготы для родителей УБД в 2025 году — что известно о скидках в июле

Человек в военной форме обнимает девушку в вышиванке. Фото: УНИАН

Участникам боевых действий и членам их семей государство предоставляет определенные социальные гарантии. Например, родителям украинца или украинки со статусом УБД положены важные льготы на коммунальные услуги.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

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Подробнее о скидках для родителей УБД

Помощь предоставляется после получения справки о составе семьи УБД. В перечне могут быть нетрудоспособные родители, которые живут вместе с военным.

В Законе Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" указано, что на основании этой справки людям предоставляются:

75% скидка на коммунальные услуги — для участника боевых действий.

100% скидка на коммунальные услуги — для лиц с инвалидностью.

Скидки предоставляются не на все жилье, а на определенное количество квадратных метров. Площадь жилья, при расчетах платы за отопление составляет:

21 кв. м отапливаемой площади на каждого человека, постоянно проживающего в жилом помещении;

10,5 кв. м — дополнительно на всю семью.

А для семей, состоящих только из нетрудоспособных граждан, предоставляется 75% скидка на двойной размер нормативной отапливаемой площади:

42 кв. м на каждого человека, имеющего право на скидку платы;

21 кв. м на домохозяйство.

Жены УБД — какими льготами могут пользоваться

Женщинам предоставляют сразу ряд льгот, среди которых:

скидка 75% на оплату жилищно-коммунальных услуг, включая электроэнергию, газ и т.д;

люди с инвалидностью могут получить полную (100%) компенсацию стоимости коммунальных услуг;

в случае проживания в частном доме без центрального отопления - скидка 75% на топливо (уголь, дрова и т.д.). Объем льготы зависит от площади жилья;

если в семье есть нетрудоспособные лица, льготы на газ рассчитываются на увеличенную жилую площадь.

Льготы оформляются в органах социальной защиты. Здесь УБД должны предоставить заявление и справку о составе семьи.

Напомним, что УБД часто отказывают в бесплатном проезде в общественном транспорте. В Верховной Раде вскоре могут решить эту проблему. Узнавайте также, какая новая льгота для военных должна появиться вскоре.