Льготы для родителей УБД в 2025 году — что известно о скидках в июле

Льготы для родителей УБД — изменится ли что-то в июле
Участникам боевых действий и членам их семей государство предоставляет определенные социальные гарантии. Например, родителям украинца или украинки со статусом УБД положены важные льготы на коммунальные услуги.
Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.
Подробнее о скидках для родителей УБД
Помощь предоставляется после получения справки о составе семьи УБД. В перечне могут быть нетрудоспособные родители, которые живут вместе с военным.
В Законе Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" указано, что на основании этой справки людям предоставляются:
- 75% скидка на коммунальные услуги — для участника боевых действий.
- 100% скидка на коммунальные услуги — для лиц с инвалидностью.
Скидки предоставляются не на все жилье, а на определенное количество квадратных метров. Площадь жилья, при расчетах платы за отопление составляет:
- 21 кв. м отапливаемой площади на каждого человека, постоянно проживающего в жилом помещении;
- 10,5 кв. м — дополнительно на всю семью.
- А для семей, состоящих только из нетрудоспособных граждан, предоставляется 75% скидка на двойной размер нормативной отапливаемой площади:
- 42 кв. м на каждого человека, имеющего право на скидку платы;
- 21 кв. м на домохозяйство.
Жены УБД — какими льготами могут пользоваться
Женщинам предоставляют сразу ряд льгот, среди которых:
- скидка 75% на оплату жилищно-коммунальных услуг, включая электроэнергию, газ и т.д;
- люди с инвалидностью могут получить полную (100%) компенсацию стоимости коммунальных услуг;
- в случае проживания в частном доме без центрального отопления - скидка 75% на топливо (уголь, дрова и т.д.). Объем льготы зависит от площади жилья;
- если в семье есть нетрудоспособные лица, льготы на газ рассчитываются на увеличенную жилую площадь.
Льготы оформляются в органах социальной защиты. Здесь УБД должны предоставить заявление и справку о составе семьи.
Напомним, что УБД часто отказывают в бесплатном проезде в общественном транспорте. В Верховной Раде вскоре могут решить эту проблему. Узнавайте также, какая новая льгота для военных должна появиться вскоре.
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