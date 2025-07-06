Пільги для батьків УБД у 2025 році — що відомо про знижки в липні

Людина у військовій формі обіймає дівчину у вишиванці. Фото: УНІАН

Учасникам бойових дій та членам їхніх родин держава надає певні соціальні гарантії. Наприклад, батькам українця або українки зі статусом УБД належать важливі пільги на комунальні послуги.

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

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Детальніше про знижки для батьків УБД

Допомога надається після отримання довідки про склад сім'ї УБД. У переліку можуть бути непрацездатні батьки, які живуть разом із військовим.

У Законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" зазначено, що на підставі цієї довідки людям надаються:

75% знижка на комунальні послуги — для учасника бойових дій.

100% знижка на комунальні послуги — для осіб з інвалідністю.

Знижки надаються не на все житло, а на певну кількість квадратних метрів. Площа житла під час розрахунків плати за опалення становить:

21 кв. м опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні;

10,5 кв. м – додатково на всю сім’ю.

А для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб, надається 75% знижка на подвійний розмір нормативної опалювальної площі:

42 кв. м на кожну особу, яка має право на знижку плати;

21 кв. м на домогосподарство.

Дружини УБД — якими пільгами можуть користуватися

Жінкам надають одразу низку пільг, серед яких:

знижка 75% на оплату житлово-комунальних послуг, включно з електроенергією, газом тощо;

люди з інвалідністю можуть отримати повну (100%) компенсацію вартості комунальних послуг;

у разі проживання в приватному будинку без центрального опалення — знижка 75% на паливо (вугілля, дрова тощо). Обсяг пільги залежить від площі житла;

якщо в родині є непрацездатні особи, пільги на газ розраховуються на збільшену житлову площу.

Пільги оформлюються в органах соціального захисту. Тут УБД мають надати заяву та довідку про склад сім’ї.

Нагадаємо, що УБД часто відмовляють у безплатному проїзді у громадському транспорті. У Верховній Раді незабаром можуть розв'язати цю проблему. Дізнавайтесь також, яка нова пільга для військових має з'явитися незабаром.