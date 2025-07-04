Нагорода УБД у 2025 році — чи впливає на пільги наявність медалі у військового

Військовий тримає у руках посвідчення учасника бойових дій. Фото: УНІАН

Медаль учасника бойових дій (УБД) — це відзнака, яку отримують українці за безпосередню участь у захисті України від російських окупантів. Її можуть отримати як кадрові військові, так і люди, які добровільно долучилися до війська та отримали статус УБД.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які пільги надає українцям ця медаль у 2025 році та на яких умовах можна отримати відзнаку.

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Хто має право на отримання медалі УБД

Медаль учасника бойових дій можуть отримати ветерани та ветеранки війни з відповідним статусом. У статті 5 Закону України "Про статус ветеранів війни й гарантії їхнього соціального статусу" визначено, що учасниками бойових дій вважаються люди, які виконували бойові завдання із захисту Батьківщини у складі:

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з’єднань;

військових підрозділів;

об’єднань усіх видів та родів військ Збройних сил України (ЗСУ).

Існує чотири види медалі:

учасник бойових дій;

особа з інвалідністю;

учасник війни;

особливі заслуги.

Нагороду військовослужбовці отримують разом із посвідченням УБД. Але наявність медалі не гарантує отримання пільг. Нагорода — це всього доповнення до статусу УБД.

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Пільги для УБД — що відомо у 2025 році

Військовослужбовцям зі статусом учасника бойових дій, а також членам їхніх родин держава загалом надає понад два десятки пільг. Серед них:

медичні;

комунальні;

транспортні.

До всього, учасників бойових дій забезпечують:

житлом — якщо захиснику потрібно поліпшити житлові умови;

гнучким графіком щорічних відпусток на основній роботі та додатковою відпусткою до 14 днів на рік зі збереженням зарплати;

допомогою по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;

виплатою одноразової грошової допомоги до Дня Незалежності України й так далі.

Нагадаємо, що в Україні існують статуси "учасник бойових дій" та "ветеран війни". Ми розповідали, хто з українців з цими статусами має більше пільг. Дізнавайтесь також, чи відбудуться які зміни у пільгах для УБД в липні 2025 року.