Нагорода УБД у 2025 році — чи впливає на пільги наявність медалі у військового

Кому видають медаль УБД та які пільги надає нагорода
Медаль учасника бойових дій (УБД) — це відзнака, яку отримують українці за безпосередню участь у захисті України від російських окупантів. Її можуть отримати як кадрові військові, так і люди, які добровільно долучилися до війська та отримали статус УБД.
Редакція Новини.LIVE розповідає, які пільги надає українцям ця медаль у 2025 році та на яких умовах можна отримати відзнаку.
Хто має право на отримання медалі УБД
Медаль учасника бойових дій можуть отримати ветерани та ветеранки війни з відповідним статусом. У статті 5 Закону України "Про статус ветеранів війни й гарантії їхнього соціального статусу" визначено, що учасниками бойових дій вважаються люди, які виконували бойові завдання із захисту Батьківщини у складі:
- з’єднань;
- військових підрозділів;
- об’єднань усіх видів та родів військ Збройних сил України (ЗСУ).
Існує чотири види медалі:
- учасник бойових дій;
- особа з інвалідністю;
- учасник війни;
- особливі заслуги.
Нагороду військовослужбовці отримують разом із посвідченням УБД. Але наявність медалі не гарантує отримання пільг. Нагорода — це всього доповнення до статусу УБД.
Пільги для УБД — що відомо у 2025 році
Військовослужбовцям зі статусом учасника бойових дій, а також членам їхніх родин держава загалом надає понад два десятки пільг. Серед них:
- медичні;
- комунальні;
- транспортні.
До всього, учасників бойових дій забезпечують:
- житлом — якщо захиснику потрібно поліпшити житлові умови;
- гнучким графіком щорічних відпусток на основній роботі та додатковою відпусткою до 14 днів на рік зі збереженням зарплати;
- допомогою по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;
- виплатою одноразової грошової допомоги до Дня Незалежності України й так далі.
Нагадаємо, що в Україні існують статуси "учасник бойових дій" та "ветеран війни". Ми розповідали, хто з українців з цими статусами має більше пільг. Дізнавайтесь також, чи відбудуться які зміни у пільгах для УБД в липні 2025 року.
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