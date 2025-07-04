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Кому видають медаль УБД та які пільги надає нагорода

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 17:25
Нагорода УБД у 2025 році — чи впливає на пільги наявність медалі у військового
Військовий тримає у руках посвідчення учасника бойових дій. Фото: УНІАН

Медаль учасника бойових дій (УБД) — це відзнака, яку отримують українці за безпосередню участь у захисті України від російських окупантів. Її можуть отримати як кадрові військові, так і люди, які добровільно долучилися до війська та отримали статус УБД.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які пільги надає українцям ця медаль у 2025 році та на яких умовах можна отримати відзнаку. 

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Хто має право на отримання медалі УБД

Медаль учасника бойових дій можуть отримати ветерани та ветеранки війни з відповідним статусом. У статті 5 Закону України "Про статус ветеранів війни й гарантії їхнього соціального статусу" визначено, що учасниками бойових дій вважаються люди, які виконували бойові завдання із захисту Батьківщини у складі:

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  • з’єднань;
  • військових підрозділів;
  • об’єднань усіх видів та родів військ Збройних сил України (ЗСУ).

Існує чотири види медалі:

  • учасник бойових дій;
  • особа з інвалідністю;
  • учасник війни;
  • особливі заслуги.

Нагороду військовослужбовці отримують разом із посвідченням УБД. Але наявність медалі не гарантує отримання пільг. Нагорода — це всього доповнення до статусу УБД.

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Пільги для УБД — що відомо у 2025 році

Військовослужбовцям зі статусом учасника бойових дій, а також членам їхніх родин держава загалом надає понад два десятки пільг. Серед них:

  • медичні;
  • комунальні;
  • транспортні. 

До всього, учасників бойових дій забезпечують:

  • житлом — якщо захиснику потрібно поліпшити житлові умови;
  • гнучким графіком щорічних відпусток на основній роботі та додатковою відпусткою до 14 днів на рік зі збереженням зарплати;
  • допомогою по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;
  • виплатою одноразової грошової допомоги до Дня Незалежності України й так далі. 

Нагадаємо, що в Україні існують статуси "учасник бойових дій" та "ветеран війни". Ми розповідали, хто з українців з цими статусами має більше пільг. Дізнавайтесь також, чи відбудуться які зміни у пільгах для УБД в липні 2025 року. 

пільги війна в Україні УБД військовослужбовці медаль
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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