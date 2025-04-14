УБД и льготы на коммуналку — как получить скидки семьям военнопленных в 2025 году

Монеты на платежке за коммуналку. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине семьи военнослужащих без удостоверения участника боевых действий (УБД) могут получить льготы на коммуналку от государства, даже если защитник находится в плену. Для этого Пенсионному фонду нужно предоставить некоторые документы.

Об этом рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Что известно о предоставлении льгот семье военнопленного

Как пояснили в госструктуре, украинцы в рядах ВСУ, которые получили статус УБД, оформляют свои льготы на основании выписки из Единого государственного реестра ветеранов войны (ЕГРВВ).

"То есть, органы Пенсионного фонда Украины на основании выписки из ЕГРВВ, подтверждающей льготный статус участника боевых действий, могут внести информацию об участнике боевых действий, который попал в плен в Реестр лиц, имеющих право на льготы, и назначить ему льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг", — отметили в ПФУ.

То есть, родные военнопленного могут обратиться в ПФУ с просьбой внести сведения о военнопленном в ЕГРВО для получения соответствующих льгот.

Как оформить льготы

Для этого у человека должны быть:

выписка из Единого государственного реестра ветеранов войны (ЕГРВВ), которая выдана по запросу. Этот документ подтверждает, что в составе семьи есть участник боевых действий;

заявление о внесении сведений в Реестр лиц, имеющих право на льготы;

заявление о предоставлении льгот.

При этом два отдельных заявления можно заменить одним. Речь о заявлении на учет и о предоставлении льгот. В нем нужно указать банковский счет льготника, на который будут начислять средства.

О чем еще нужно знать

В этом году в Украине планируют верифицировать всех льготников, которые пользуются скидками на оплату коммунальных услуг. Это означает, что некоторые граждане могут потерять помощь от государства.

Верификация будет проводиться по нескольким реестрам, проверка коснется более миллиона украинцев. Правительство будет сверять:

официальное место жительства льготника;

действие статуса ветерана;

информацию об инвалидности.

Если данные из реестров не будут совпадать, то действие льгот приостановят.

Ранее мы рассказывали об украинцах, которые могут выйти на пенсию раньше других. Так, им могут назначить пенсионные выплаты на льготных условиях.

Также напомним, что украинцы должны полностью оплачивать счета за коммунальные услуги. Гражданам, которым трудно платить ежемесячно, государство предоставляет специальные льготы.