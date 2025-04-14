УБД і пільги на комуналку — як отримати знижки сім'ям військовополонених у 2025 році

Монети на платіжці з комуналки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні сім'ї військовослужбовців без посвідчення учасника бойових дій (УБД) можуть отримати пільги на комуналку від держави, навіть якщо захисник перебуває у полоні. Для цього Пенсійному фонду потрібно надати деякі документи.

Про це розповіли у пресслужбі Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Що відомо про надання пільг сім'ї військовополоненого

Як пояснили у держструктурі, українці у лавах ЗСУ, які отримали статус УБД, оформлюють свої пільги на підставі витягу з Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ).

"Тобто, органи Пенсійного фонду України на підставі витягу з ЄДРВВ, який підтверджує пільговий статус учасника бойових дій, можуть внести інформацію про учасника бойових дій, який потрапив у полон до Реєстру осіб, які мають право на пільги, та призначити йому пільги на оплату житлово-комунальних послуг", — зазначили у ПФУ.

Отже, рідні військовополоненого можуть звернутися до ПФУ з проханням внести відомості про військовополоненого в ЄДРВВ для отримання відповідних пільг.

Як оформити пільги

Для цього у людини мають бути:

витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ), який виданий за запитом. Цей документ підтверджує, що у складі сім'ї є учасник бойових дій;

заява про внесення відомостей до Реєстру осіб, які мають право на пільги;

заява про надання пільг.

При цьому дві окремі заяви можна замінити однією. Мова про заяву на облік та про надання пільг. У ній потрібно вказати банківський рахунок пільговика, на який нараховуватимуть кошти.

Про що ще потрібно знати

Цього року в Україні планують верифікувати усіх пільговиків, які користуються знижками на оплату комунальних послуг. Це означає, що деякі громадяни можуть втратити допомогу від держави.

Верифікація проводитиметься за кількома реєстрами, перевірка торкнеться понад мільйона українців. Уряд звірятиме:

офіційне місце проживання пільговика;

чинність статусу ветерана;

інформацію про інвалідність.

Якщо дані з реєстрів не збігатимуться, то дію пільг призупинять.

Раніше ми розповідали про українців, які можуть вийти на пенсію раніше за інших. Так, їм можуть призначити пенсійні виплати на пільгових умовах.

Також нагадаємо, що українці повинні повністю оплачувати рахунки за комунальні послуги. Громадянам, яким важко платити щомісяця, держава надає спеціальні пільги.