Льготы и субсидии для пенсионеров — кто не получит скидку в 2025 году

Льготы 2025 — почему пенсионеры вынуждены переходить на субсидии
В Украине часть пенсионеров освобождена от уплаты жилищно-коммунальных услуг, однако некоторые из них потеряли право на такую льготу из-за изменений в правилах в 2025 году. Известно, как действовать гражданам в случае потери соответствующей поддержки государства.
Право на льготы закреплено в постановлении правительства №389-2015-п.
Кто может не платить за коммуналку в 2025 году
Так, согласно постановлению Кабинета министров "Об утверждении Порядка предоставления льгот отдельным категориям граждан с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи", освобождаются от уплаты коммунальных услуг граждане, трудовая деятельность которых относилась к определенным сферам в сельской местности.
Не платить за жилищно-коммунальные услуги могут бывшие:
- педагоги;
- медицинские работники;
- библиотекари;
- работники сферы культуры.
В 2025 году льготы предоставляются при условии, что среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека за предыдущие полгода не превышает величины дохода, дающего право на налоговую соцльготу, в порядке, определенном правительством. Размер дохода не может превышать сумму 4,24 тыс. грн.
Тем из пенсионеров, у кого доход окажется больше указанного уровня налоговой социальной льготы, установленного на текущий год, льготу не начислят. Однако в таких случаях остается право подать заявление на субсидию от государства на оплату коммунальных услуг.
Как быстро перейти с льготы на субсидию
Поскольку после индексации пенсий весной 2025 года у ряда граждан было утрачено право на льготы, часть из них может перейти на субсидию. Ее разрешается оформить по упрощенному механизму обращения.
Заявителю не нужно собирать справки и заполнять декларации. Достаточно лишь подать обращение, тогда как заявление и декларацию должны оформить специалисты Пенсионного фонда на основе информации из официальных реестров.
Упрощенное обращение для оформления субсидии можно подать через:
- почту или лично в одном из отделений Пенсионного фонда;
- через портал е-услуг в разделе "Заявление на жилищную субсидию или льготу", мобильное приложение ПФУ;
- через портал государственных услуг "Дія", выбрав раздел "Заявление на субсидию";
- в Центрах предоставления админуслуг (ЦПАУ);
- через уполномоченных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета.
Ранее мы рассказывали, что некоторые граждане могут платить за услуги ЖКХ существенно меньше благодаря госсистеме льгот, которая в этом году несколько изменилась. В частности, на 50% меньше могут платить многодетные семьи.
Также сообщалось, что в Украине с 1 мая 2025 года начали работать новые правила предоставления льгот на оплату коммунальных услуг. Известно, кто получит льготы на лето на услуги ЖКХ в 100% скидки.
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