Льготы и субсидии для пенсионеров — кто не получит скидку в 2025 году

Женщина пожилого возраста с бумагами. Фото: Freepik

В Украине часть пенсионеров освобождена от уплаты жилищно-коммунальных услуг, однако некоторые из них потеряли право на такую льготу из-за изменений в правилах в 2025 году. Известно, как действовать гражданам в случае потери соответствующей поддержки государства.

Право на льготы закреплено в постановлении правительства №389-2015-п.

Реклама

Читайте также:

Кто может не платить за коммуналку в 2025 году

Так, согласно постановлению Кабинета министров "Об утверждении Порядка предоставления льгот отдельным категориям граждан с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи", освобождаются от уплаты коммунальных услуг граждане, трудовая деятельность которых относилась к определенным сферам в сельской местности.

Не платить за жилищно-коммунальные услуги могут бывшие:

педагоги;

медицинские работники;

библиотекари;

работники сферы культуры.

В 2025 году льготы предоставляются при условии, что среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека за предыдущие полгода не превышает величины дохода, дающего право на налоговую соцльготу, в порядке, определенном правительством. Размер дохода не может превышать сумму 4,24 тыс. грн.

Тем из пенсионеров, у кого доход окажется больше указанного уровня налоговой социальной льготы, установленного на текущий год, льготу не начислят. Однако в таких случаях остается право подать заявление на субсидию от государства на оплату коммунальных услуг.

Как быстро перейти с льготы на субсидию

Поскольку после индексации пенсий весной 2025 года у ряда граждан было утрачено право на льготы, часть из них может перейти на субсидию. Ее разрешается оформить по упрощенному механизму обращения.

Заявителю не нужно собирать справки и заполнять декларации. Достаточно лишь подать обращение, тогда как заявление и декларацию должны оформить специалисты Пенсионного фонда на основе информации из официальных реестров.

Упрощенное обращение для оформления субсидии можно подать через:

почту или лично в одном из отделений Пенсионного фонда;

через портал е-услуг в разделе "Заявление на жилищную субсидию или льготу", мобильное приложение ПФУ;

через портал государственных услуг "Дія", выбрав раздел "Заявление на субсидию";

в Центрах предоставления админуслуг (ЦПАУ);

через уполномоченных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета.

Ранее мы рассказывали, что некоторые граждане могут платить за услуги ЖКХ существенно меньше благодаря госсистеме льгот, которая в этом году несколько изменилась. В частности, на 50% меньше могут платить многодетные семьи.

Также сообщалось, что в Украине с 1 мая 2025 года начали работать новые правила предоставления льгот на оплату коммунальных услуг. Известно, кто получит льготы на лето на услуги ЖКХ в 100% скидки.