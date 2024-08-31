Когда учителям повысят зарплату — Лисовой объяснил условия

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой. Фото: УНІАН

В Украине средняя зарплата учителя составляет около 12 тысяч гривен. Закон об образовании предусматривает повышение этого показателя до трех прожиточных минимумов — примерно до 24 тысяч гривен.

Об этом рассказал министр образования и науки Оксен Лисовой в интервью BBC.

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Сколько зарабатывают учителя

"Средняя зарплата учителя — это 12 тысяч гривен. В зависимости от нагрузки, которую имеет учитель, она может быть больше или меньше. Но это точно не та зарплата, которую я как министр, и я как гражданин, и я как отец, хотел бы, чтобы получал учитель", — отметил он.

Министр образования также отметил, что согласно закону об образовании заработная плата учителей должна возрасти до трех прожиточных минимумов. Он добавил, что планируется упростить процесс начисления зарплат во избежание многочисленных надбавок и сделать систему более понятной для педагогов.

"На сегодняшний день педагоги-дошкольники социально маргинализированы: у них вообще там шесть тысяч заработная плата. Им доплачивают до минимума, понимаете? И это неприемлемо", — подчеркнул министр.

Когда повысят зарплаты

Он также подчеркнул, что повышение зарплат учителям невозможно без привлечения дополнительных ресурсов в бюджет.

"Это будет тогда, когда бюджет получит для начала хотя бы свободных 50-60 миллиардов дополнительных средств. Я не буду на камеру озвучивать расходы на оборону, но этих месячных расходов хватит для того, чтобы поднять заработную плату всем учителям в год", — добавил Лисовой.

Что еще нужно знать

Напомним, 27 августа в комитете Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций назвали условие, при котором заработную плату учителей могут повысить вдвое. Речь идет о выделении требуемой суммы средств.

Мы также писали, что народный депутат от "Батьківщини" Андрей Николаенко заявил, что зарплаты украинских врачей и учителей за декабрь могут быть направлены на выплаты военным в сентябре. Кроме того, рост налогов может негативно повлиять на экономику страны, приводя к ее упадку и замедлению экономического роста.