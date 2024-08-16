Нардеп розповів про проблеми з зарплатами бюджетників — деталі

Лікарі на прийомі. Фото: Новини.LIVE, Олег Переверзєв

Зарплати українських лікарів і вчителів за грудень можуть бути спрямовані на виплати військовим у вересні. Крім того, зростання податків може негативно вплинути на економіку країни, призводячи до її занепаду та уповільнення економічного зростання.

Про це повідомив народний депутат від "Батьківщини", голова підкомітету Верховної Ради з питань ринку капіталів Андрій Ніколаєнко у коментарі для Times of Ukraine.

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Детальніше про підвищення податків

Нардеп прогнозує, що зростання податків може мати негативні наслідки для економіки країни, призводячи до серйозних проблем, і ситуація може виявитися менш позитивною, ніж багато хто очікує.

"Навіть якщо найближчим часом ухвалять законопроєкт про підвищення податків — це не означає, що наступного дня проллється золотий дощ, і ми отримаємо супермільярди. Можливо, зростання податків навпаки призведе до економічного занепаду і гальмування", — заявив він.

Ніколаєнко також додав, що уряд, ймовірно, планує восени компенсувати видатки на армію за рахунок цивільних статей бюджету, зокрема через зарплати лікарів і вчителів. Однак очікується, що до кінця року ці витрати будуть покриті новими податками, призначеними для фінансування військових потреб.

Що ще варто знати

Нагадаємо, народний депутат Юрій Камельчук в ефірі Ранок.LIVE заявив, що в бюджеті України присутні фінансові труднощі, а через нестачу коштів наприкінці року можливі проблеми. Йдеться про виплати заробітних плат "бюджетникам".

Ми також писали, що український уряд ухвалив рішення щодо фінансування простою вчителів, які перебувають за кордоном. Щоб отримувати від держави виплати, необхідно дотримуватися низки умов.