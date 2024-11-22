Зарплаты в Украине-2025 — возрастут ли доходы украинцев в следующем году

Украинские гривны. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В октябре кадровый портал robota.ua провел ежегодный опрос работодателей, чтобы выяснить, повышали ли они зарплаты в 2024 году и какие планы на 2025-й. Участников также спросили о приоритетах в увеличении вознаграждений, бонусах и льготах.

О том, как будут увеличиваться зарплаты в Украине в 2025 году, говорится на портале robota.ua.

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Где повышают зарплаты в 2024 году

В исследовании принял участие 221 работодатель, среди которых 82,8% — украинские компании, а 17,2% — с иностранным капиталом. Опрошенные представляют бизнесы разных размеров, что обеспечивает полное отражение рынка труда Украины.

Увеличение зарплат в Украине в 2024 году. Источник: robota.ua

Большинство компаний повысили зарплаты своим работникам в этом году. В частности, 58% украинских бизнесов и 60% компаний с иностранным капиталом увеличили выплаты всем сотрудникам. Еще 21% украинских и 20% иностранных предприятий подняли зарплату более половины штата. Только 7–8% работодателей не пересматривали оклады.

Приоритеты в повышении зарплат отличаются: украинские компании чаще увеличивают вознаграждение равномерно для всех работников (44%), тогда как иностранные бизнесы ориентируются на результаты работы (55%). Должность влияет на оклады реже: учитывают 17% украинских и 18% иностранных компаний.

Какие дополнительные льготы предлагают работодатели

Самые распространенные льготы для работников — финансовые бонусы за результаты работы и обучения за счет компании. Медицинское страхование предлагает 66% компаний с иностранным капиталом, но только 28% украинских.

Среди других бонусов — корпоративный транспорт, питание, скидки на продукцию, спортзал и помощь в обустройстве "домашнего офиса". В общем, компании с иностранным капиталом предоставляют больше льгот: 5% из них даже предлагают страхование жизни.

В то же время, 8% украинских и 5% иностранных работодателей вообще не предлагают никаких дополнительных преимуществ.

Бонусы и льготы, предоставляемые работодателями в Украине. Источник: robota.ua

Увеличатся ли зарплаты в следующем году

Планы работодателей на 2025 год выглядят оптимистично: 67% украинских компаний и 71% бизнесов с иностранным капиталом планируют повышать зарплату. Еще 27% и 24% соответственно рассматривают такую возможность, но окончательного решения пока нет. Только 5-6% предприятий не планируют пересматривать оклады.

В 2025 году большинство компаний планируют одну волну повышения зарплат: 56% украинских и 72% иностранных бизнесов. Две волны планируют 40% украинских и 22% иностранных компаний, а три – только 2% и 6% соответственно. Четыре волны повышения почти никто не планирует. Самое распространенное время для перемен – первый квартал или первый и третий кварталы.

Повышение зарплат в Украине в 2025 году. Источник: robota.ua

Что еще нужно знать

Напомним, на следующий год семейные врачи смогут получать большие зарплаты благодаря повышению капитационной ставки. Это позволит медикам получать достойную плату за качественное обслуживание пациентов, что будет способствовать улучшению уровня медицинских услуг.

Мы также писали, что с 1 января 2025 педагогические работники средних школ в Украине будут получать ежемесячную доплату в 1 300 грн, а с 1 сентября эта сумма возрастет до 2 600 грн. Надбавка касается не только учителей, но и школьных психологов, руководителей кружков и воспитателей групп продленного дня.