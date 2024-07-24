Зарплаты украинцев урежут — как изменятся суммы из-за нового военного сбора

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине ожидается уменьшение размера заработной платы граждан из-за намерений власти в несколько раз повысить ставку военного сбора. Такая инициатива, предусматривающая внесение изменений в Налоговый кодекс, прописана в новом законопроекте, зарегистрированном в Верховной Раде.

Об этом рассказали в Министерстве финансов.

Читайте также:

Какие суммы получат украинцы "на руки" из-за нового военного сбора

Как отмечают в Минфине, по планам, повысить военный сбор с 1,5 до 5%. По расчетам, каждый гражданин с минимальной зарплатой будет отдавать по 400 гривен в государственный бюджет. То есть на финансирование армии.

Конечная сумма вычисленных средств для ВСУ будет зависеть от уровня дохода граждан. При повышении ставки военного сбора можно будет приобрести такое снаряжение для военных:

при получении дохода в 8 тыс. грн (минимальная зарплата) — 13 грн в день, 400 грн в месяц. На эти деньги можно купить тактические перчатки одному бойцу;

при начислении дохода в 20 тыс. грн (чуть выше средней зарплаты) — 33 грн в день, 1 тыс. грн в месяц. Можно приобрести тактические очки для военного;

при получении дохода в 50 тыс. грн. — 83 грн в день, 2,5 тыс. в месяц. Можно купить тактический рюкзак;

при начислении дохода в 100 тыс. грн — 167 грн в день, 5 тыс. грн в месяц. Можно приобрести целый набор военной формы;

при начислении дохода в 200 тыс. грн — 333 грн в день, 10 тыс. грн в месяц. Можно приобрести одну рацию.

Как отметил министр финансов Сергей Марченко, каждый день на войну необходимо 5,6 млрд грн. Это ежедневный военный сбор из 14 миллионов минимальных зарплат.

"Необходимо найти дополнительные 500,3 млрд грн для обеспечения критически важных потребностей. При этом можно рассчитывать только на собственные ресурсы, основными из которых являются налоги и внутренние заимствования. Поэтому 1/4 из этой суммы предлагаем закрыть за счет пересмотра военного сбора с 1,5 до 5% для физических лиц... Каждая уплаченная гривна налога важна. Ведь идет на покупку жизненно необходимых вещей", — добавили в ведомстве.

Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в 2024 году дважды повысилась минимальная заработная плата и сейчас составляет 8 тысяч гривен. Ожидается, что средняя зарплата в разных секторах экономики продолжит расти, а следующего повышения "минималки" придется ждать несколько лет.

Также писали, что Кабинет министров 19 июля 2024 года принял решение вдвое повысить оклады работникам Государственной налоговой службы. В то же время правительство постановило сократить предельную численность территориальных органов ГНС на 3291 штатную единицу.