Военный сбор в 5% — в Раде рекомендовали принять законопроект №11416-д

Повышение военного сбора до 5% — Раде рекомендуют принять инициативу
Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады рекомендовал принять законопроект в первом чтении, предусматривающем масштабное повышение налогов в стране. В случае принятия документа новые налоги введут "задним числом" — с 1 октября 2024 года.
Об этом сообщил руководитель профильного комитета Даниил Гетманцев в Telegram.
Детали инициативы по пересмотру налогов
Как отметил Гетманцев, проект закона предусматривает существенное повышение ставки военного сбора, введение военного сбора для физлиц-предпринимателей (ФЛП), взыскание 50% налога на прибыль банков.
"Комитет рекомендовал принять ресурсный законопроект № 11416-д (подготовленный в новой редакции на повторное первое чтение)", — написал глава налогового комитета.
Документ предлагает:
1) повысить военный сбор на период до 31 декабря года, в котором будет прекращено военное положение, а именно:
- ставки с 1,5% до 5%;
- 1% от дохода для плательщиков единого налога третьей группы;
- 10% размера минимальной зарплаты для ФЛП — плательщиков единого налога первой, второй и четвертой группы.
2) закрепить ставку налога на прибыль для банковских учреждений за 2024 год в 50%;
3) ввести ставку налога на прибыль для небанковских финучреждений, кроме страховщиков, в 25%;
4) усовершенствовать предложенную модель определения размера авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий для АЗС;
5) изменить налоговый период с квартального на месячный для представления отчетности о выплаченных доходах в пользу физлиц для экономического бронирования;
6) поручить правительству разработать законопроект о внесении изменений в бюджетный кодекс относительно зачисления военного сбора в спецфонд Государственного бюджета с целью их направления на нужды финансового обеспечения сектора безопасности и обороны.
Как рассказал заместитель главы комитета Ярослав Железняк, в документе все предложения остались, что и были в предыдущем провалившемся законопроекте, плюс добавилось повышение налога на банки. Соответствующие изменения должны принести 58 млрд в 2024 году, и 137 млрд грн — в 2025 году.
Он считает, что соответствующие изменения не успеют принять до 1 октября этого года, поэтому новые налоги будут введены "задним числом" с этой даты. Голосование в первом чтении состоится в ближайшее время.
Что еще стоит знать
Напомним, Международный валютный фонд будет настаивать на ослаблении курса гривны и повышении налогов. Соответствующие действия в этом направлении уже предпринимаются во время переговоров по расширенному финансированию Украины, которые стартовали на текущей неделе.
Также мы писали, что Кабинет Министров внес 14 сентября в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2025 год. Его уже направили на рассмотрение комитета.
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