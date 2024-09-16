Военный сбор в 5% — в Раде рекомендовали принять законопроект №11416-д

Подсчеты на калькуляторе. Фото: tax.gov.ua

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады рекомендовал принять законопроект в первом чтении, предусматривающем масштабное повышение налогов в стране. В случае принятия документа новые налоги введут "задним числом" — с 1 октября 2024 года.

Об этом сообщил руководитель профильного комитета Даниил Гетманцев в Telegram.

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Как отметил Гетманцев, проект закона предусматривает существенное повышение ставки военного сбора, введение военного сбора для физлиц-предпринимателей (ФЛП), взыскание 50% налога на прибыль банков.

"Комитет рекомендовал принять ресурсный законопроект № 11416-д (подготовленный в новой редакции на повторное первое чтение)", — написал глава налогового комитета.

Документ предлагает:

1) повысить военный сбор на период до 31 декабря года, в котором будет прекращено военное положение, а именно:

ставки с 1,5% до 5%;

1% от дохода для плательщиков единого налога третьей группы;

10% размера минимальной зарплаты для ФЛП — плательщиков единого налога первой, второй и четвертой группы.

2) закрепить ставку налога на прибыль для банковских учреждений за 2024 год в 50%;

3) ввести ставку налога на прибыль для небанковских финучреждений, кроме страховщиков, в 25%;

4) усовершенствовать предложенную модель определения размера авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий для АЗС;

5) изменить налоговый период с квартального на месячный для представления отчетности о выплаченных доходах в пользу физлиц для экономического бронирования;

6) поручить правительству разработать законопроект о внесении изменений в бюджетный кодекс относительно зачисления военного сбора в спецфонд Государственного бюджета с целью их направления на нужды финансового обеспечения сектора безопасности и обороны.

Как рассказал заместитель главы комитета Ярослав Железняк, в документе все предложения остались, что и были в предыдущем провалившемся законопроекте, плюс добавилось повышение налога на банки. Соответствующие изменения должны принести 58 млрд в 2024 году, и 137 млрд грн — в 2025 году.

Он считает, что соответствующие изменения не успеют принять до 1 октября этого года, поэтому новые налоги будут введены "задним числом" с этой даты. Голосование в первом чтении состоится в ближайшее время.

Что еще стоит знать

Напомним, Международный валютный фонд будет настаивать на ослаблении курса гривны и повышении налогов. Соответствующие действия в этом направлении уже предпринимаются во время переговоров по расширенному финансированию Украины, которые стартовали на текущей неделе.

Также мы писали, что Кабинет Министров внес 14 сентября в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2025 год. Его уже направили на рассмотрение комитета.