Військовий збір у 5% — у Раді рекомендували ухвалити законопроєкт №11416-д

Підрахунки на калькуляторі. Фото: tax.gov.ua

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради рекомендував ухвалити законопроєкт у першому читанні, що передбачає масштабне підвищення податків в країні. У разі ухвалення документа, нові податки запровадять "заднім числом" — з 1 жовтня 2024 року.

Про це повідомив керівник профільного комітету Данило Гетманцев у Telegram.

Читайте також:

Деталі ініціативи з перегляду податків

Як зазначив Гетманцев, проєкт закону передбачає суттєве підвищення ставки військового збору, введення військового збору для фізосіб-підприємців (ФОП), стягнення 50% податку на прибуток банків.

"Комітет рекомендував ухвалити ресурсний законопроєкт № 11416-д (підготовлений у новій редакції на повторне перше читання)", — написав голова податкового комітету.

Документ пропонує:

1) підвищити військовий збір на період до 31 грудня року, у якому буде припинено воєнний стан, а саме:

ставки з 1,5% до 5%;

1% від доходу для платників єдиного податку третьої групи;

10% розміру мінімальної зарплати для ФОП — платників єдиного податку першої, другої та четвертої групи:

2) закріпити ставку податку на прибуток для банківських установ за 2024 рік у 50%;

3) ввести ставку податку на прибуток для небанківських фінустанов, окрім страховиків, у 25%;

4) вдосконалити запропоновану модель визначення розміру авансових внесків з податку на прибуток підприємств для АЗС;

5) змінити податковий період з квартального на місячний для подання звітності про виплачені доходи на користь фізосіб для економічного бронювання;

6) доручити уряду розробити законопроєкт про внесення змін до бюджетного кодексу щодо зарахування військового збору до спецфонду Державного бюджету з метою їх спрямування на потреби фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони.

Як розповів заступник голови комітету Ярослав Железняк, у документі всі пропозиції лишились, що і були в попередньому законопроєкті, що провалився, плюс додалось підвищення податку на банки. Відповідні зміни мають принести 58 млрд у 2024 році, і 137 млрд грн — у 2025 році.

Він вважає, що відповідні зміни не встигнуть ухвалити до 1 жовтня цього року, тому нові податки запровадять "заднім числом" з цієї дати. Голосування у першому читанні відбудеться найближчим часом.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд наполягатиме на послабленні курсу гривні та підвищенні податків. Відповідні дії в цьому напрямку вже чиняться під час переговорів щодо розширеного фінансування України, які стартували поточного тижня.

Також ми писали, що Кабінет міністрів вніс 14 вересня до Верховної Ради проєкт державного бюджету на 2025 рік. Його вже направили на розгляд комітету.