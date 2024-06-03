Тариф на электричество — в Yasno объяснили, когда и за что украинцы будут платить больше

Счета за коммуналку и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В энергоснабжающей компании Yasno объяснили детали нового тарифа на электрическую энергию. В частности, известно, когда в коммунальных платежках появятся повышенные суммы.

Об этом проинформировал пресс-центр компании.

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Детали нового тарифа на электричество

В конце мая украинское правительство установило для бытовых потребителей новую стоимость электроэнергии — 4,32 грн/кВт-ч. Речь идет о едином тарифе, который будет актуален до конца апреля 2025 года.

"Он вступает в силу с 1 июня, поэтому счета за май еще будут по старым ценам, а за июнь (которые вы получите в июле) — с новыми", — сообщили в Yasno.

Там объяснили, что в новый тариф на электроэнергию входит стоимость услуг:

снабжение;

передача;

распределение.

В частности, стоимость услуги Yasno как поставщика осталась прежняя — 0,17 коп. за кВт-ч. Часть начислений должно компенсировать государство — сейчас будет доплачивать за каждый кВт-ч более 40% стоимости.

Источник: Yasno

Кто будет платить меньше за свет

В отопительный период потребители с электроотопительными установками и потреблением до 2 тыс. кВт-ч смогут пользоваться льготным тарифом — 2,64 грн/кВт-ч, который будет действовать с 1 октября 2024 года до конца апреля следующего года.

Тем, кто имеет двухзонный счетчик, в дальнейшем доступен более низкий тариф. Речь идет о потреблении в ночное время с 23:00 до 07:00. Цена — 2,16 грн за кВт-ч.

"Новый тариф для населения — это решение правительства, опирающееся на расчеты, ситуацию в нашей энергосистеме и предстоящий отопительный сезон. Yasno как поставщик только принимает условия и делает свое дело: принимает показания, начисляет сумму за электроэнергию, выставляет счета и принимает платежи", — объяснили в Yasno.

Что еще стоит знать

Напомним, в НКРЭКУ заявили о планах пересмотреть в сторону повышения тарифы для НЭК "Укрэнерго" на передачу и диспетчеризацию электрической энергии, а также цены для операторов систем распределения электричества. Стоимость может увеличиться с 1 июля 2024 года.

Также мы писали, что в Украине при повышении тарифа на электричество отключения не исчезнут. Поскольку речь идет отдельно об убыточности тарифа, а отдельно — о масштабах разрушений в энергосекторе.