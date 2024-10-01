Налоги в Украине вырастут с 1 октября — сколько придется платить

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В Украине власти намерены повысить ряд налогов с 1 октября 2024 года. Это прописано в соответствующем законопроекте №11416-д, который в случае принятия Верховной Радой во втором чтении, будет предусматривать повышение налоговых ставок "задним числом".

Об этом рассказали в Комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике ВРУ.

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Необходимость повышения налогов в Украине

Повышение налогов, предусмотренное этим законопроектом, принесет в госбюджет 58 млрд грн в 2024 году и 137 млрд грн — в 2025 году.

По словам руководителя профильного комитета Даниила Гетманцева, второе чтение ресурсного законопроекта N11416-д еще не проходило, однако деньги нужны уже "вчера".

В связи с этим нормы и сроки прописаны в документе "задним числом". Новые ставки начнут действовать с октября независимо от того, когда будет принят в целом.

Как изменятся налоговые ставки с 1 октября

Какие нормы предусматривает принятый законопроект:

военный сбор повысится с 1,5 до 5%;

плательщикам единого налога первой, второй и четвертой группы (в том числе ФЛП — физические лица-предприниматели) придется платить военный сбор в 10% от минимальной зарплаты по состоянию на 1 января ежегодно;

плательщикам единого налога третьей группы (в частности, ФЛП) придется дополнительно платить 1% военного сбора с дохода.

на АЗС введут авансовые взносы;

налог на прибыль банков за 2024 год будет установлен в размере 50%;

налог на прибыль небанковских финучреждений (кроме страховых) установят на уровне 25%.

Ставки ориентировочные и не окончательные, ведь депутаты могут еще пересмотреть нормы законопроекта ко второму чтению и изменить как в сторону ослабления, так и усиления.

Что еще стоит знать

Напомним, украинских учителей и других работников бюджетной сферы коснутся налоговых изменений. Ожидается, что доходы упадут на 3,5%.

Также мы писали, что по прогнозу НБУ, в случае окончательного одобрения Верховной Радой законопроекта о повышении налогов, это не повлияет на инфляцию. Рост налогов не приведет к повышению цен.