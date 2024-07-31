Налоги Украине вырастут — в Раде обсуждают новые варианты повышения

Повышение налогов в Украине — в Раде обсуждают альтернативный план
Украинское правительство ожидает одобрения Верховной Радой новой инициативы по обновлению налоговой системы в стране, предусматривающей существенное повышение военного сбора, акцизов и других налогов. В то же время, парламентарии могут не поддержать правительственное предложение.
Об этом заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, сообщает издание Oboz.ua.
Детальнее об альтернативном плане по повышению налогов
Отмечается, что вместо предлагаемого повышения военного сбора на 5% и распространения его на физлиц-предпринимателей и бизнес в парламенте обсуждают альтернативный план. Он состоит в том, чтобы пересмотреть в сторону повышения Налог на добавленную стоимость (НДС), который длительное время составляет 20%. Однако, как может измениться ставка налога, неизвестно.
"Есть философия, которую предложило правительство — во многих местах взять понемногу. Они предложили такую модель. Существует другая модель — взять один налог, имеющий самую широкую базу обслуживания, а именно налог на добавленную стоимость — и повысить его на определенный процент", — цитирует издание Стефанчука.
По его убеждению, вариант по пересмотру уровня НДС будет иметь меньше критики со стороны общества, поскольку распространится не на отдельные категории граждан, а на всех.
"Нам нужно также понять не только, получим ли мы эту необходимую сумму, но и сколько голосов за это мы получим в парламенте", — сообщил глава Верховной Рады.
Более подробная модель повышения налогов станет очевидной после предметного обсуждения в профильном парламентском комитете. В то же время Стефанчук подчеркнул, что варианта неповышения налогов нет.
"Мы отдаем себе отчет, что мы можем либо увеличивать поступления в бюджет путем поднятия налогообложения, либо через эмиссию (гривны, — Ред). Эмиссия — это не выход. Мы не можем допустить этого", — добавил политик.
Как планируют повысить налоги
Как известно, правительство во время продолжительной войны и сложной экономической ситуации в стране планирует повысить налоги, что вызвало волну возмущения в обществе. Особенно против подобных намерений выступает бизнес. Так, военный сбор планируют поднять в несколько раз.
В частности, разработанный Кабмином законопроект предлагает повысить:
- ставку военного сбора с 1,5% до 5% от доходов, определенных статьей 163 Налогового кодекса;
- ввести военный сбор для юридических лиц в размере 1% дохода от любой деятельности.
Таким образом, власти рассчитывают получить дополнительно в госбюджет 140 млрд грн.
Что еще стоит знать
Напомним, в Министерстве финансов рассказали о целесообразности повышения налогов и пересмотра военного сбора в Украине. Известно, кого из украинцев коснутся новшества.
Также мы писали, что в Украине предлагается обновить систему классификации предпринимательства. Секторальный подход намерены заменить сегментным, что предполагает пять основных категорий бизнеса и ряд подкатегорий.
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