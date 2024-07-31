Налоги Украине вырастут — в Раде обсуждают новые варианты повышения

Подсчеты на калькуляторе. Фото: dp.tax.gov.ua

Украинское правительство ожидает одобрения Верховной Радой новой инициативы по обновлению налоговой системы в стране, предусматривающей существенное повышение военного сбора, акцизов и других налогов. В то же время, парламентарии могут не поддержать правительственное предложение.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, сообщает издание Oboz.ua.

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Детальнее об альтернативном плане по повышению налогов

Отмечается, что вместо предлагаемого повышения военного сбора на 5% и распространения его на физлиц-предпринимателей и бизнес в парламенте обсуждают альтернативный план. Он состоит в том, чтобы пересмотреть в сторону повышения Налог на добавленную стоимость (НДС), который длительное время составляет 20%. Однако, как может измениться ставка налога, неизвестно.

"Есть философия, которую предложило правительство — во многих местах взять понемногу. Они предложили такую модель. Существует другая модель — взять один налог, имеющий самую широкую базу обслуживания, а именно налог на добавленную стоимость — и повысить его на определенный процент", — цитирует издание Стефанчука.

По его убеждению, вариант по пересмотру уровня НДС будет иметь меньше критики со стороны общества, поскольку распространится не на отдельные категории граждан, а на всех.

"Нам нужно также понять не только, получим ли мы эту необходимую сумму, но и сколько голосов за это мы получим в парламенте", — сообщил глава Верховной Рады.

Более подробная модель повышения налогов станет очевидной после предметного обсуждения в профильном парламентском комитете. В то же время Стефанчук подчеркнул, что варианта неповышения налогов нет.

"Мы отдаем себе отчет, что мы можем либо увеличивать поступления в бюджет путем поднятия налогообложения, либо через эмиссию (гривны, — Ред). Эмиссия — это не выход. Мы не можем допустить этого", — добавил политик.

Как планируют повысить налоги

Как известно, правительство во время продолжительной войны и сложной экономической ситуации в стране планирует повысить налоги, что вызвало волну возмущения в обществе. Особенно против подобных намерений выступает бизнес. Так, военный сбор планируют поднять в несколько раз.

В частности, разработанный Кабмином законопроект предлагает повысить:

ставку военного сбора с 1,5% до 5% от доходов, определенных статьей 163 Налогового кодекса;

от доходов, определенных статьей 163 Налогового кодекса; ввести военный сбор для юридических лиц в размере 1% дохода от любой деятельности.

Таким образом, власти рассчитывают получить дополнительно в госбюджет 140 млрд грн.

Что еще стоит знать

Напомним, в Министерстве финансов рассказали о целесообразности повышения налогов и пересмотра военного сбора в Украине. Известно, кого из украинцев коснутся новшества.

Также мы писали, что в Украине предлагается обновить систему классификации предпринимательства. Секторальный подход намерены заменить сегментным, что предполагает пять основных категорий бизнеса и ряд подкатегорий.