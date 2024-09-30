Что изменится в Украине и для украинцев с 1 октября 2024 года

Счета за коммуналку. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Октябрь уже на подходе. Во втором месяце осени произойдут изменения в законодательстве Украины, которые коснутся коммунальных тарифов, пенсий и социальных выплат. Кроме того, в октябре планируется повышение налогов, определенные изменения в порядке мобилизации, а также введение лимитов на переводы с карты на карту.

Новини.LIVE рассказывают, что изменится в Украине и для украинцев с 1 октября.

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Тарифы на коммунальные услуги в октябре

Для большинства украинцев в октябре не произойдет существенных изменений в порядке начисления платы за потребленный газ, воду или электроэнергию. Впрочем, второй месяц осени все-таки принесет с собой определенные изменения в тарифах для некоторых потребителей.

Тарифы на электроэнергию в Украине в октябре

В октябре тарифы на электроэнергию в Украине не изменятся за одним исключением. Стоимость электроэнергии в Украине для бытовых потребителей составляет 4,32 грн/кВт-ч. Если в доме установлен двухзонный счетчик, "ночной" тариф на электроэнергию в октябре составит 2,16 грн/кВт-ч. Такие цены на свет будут действовать до конца апреля 2025 года.

Впрочем, с 1 октября 2024 года по 30 апреля 2025 года владельцы электрических отопительных систем смогут воспользоваться льготным тарифом на электроэнергию, если месячное потребление не превысит 2000 кВт-ч. В этом случае стоимость электричества составит 2,64 грн/кВт-ч.

Тарифы на газ в Украине в октябре

С 1 октября стоимость газа для большинства бытовых потребителей (98%), получаемых от НАК "Нафтогаз Украины", останется на прежнем уровне — 7,96 грн за кубометр (с НДС).

Этот тариф будет действовать до конца отопительного сезона, 30 апреля 2025 года. В то же время, для клиентов 12 других газоснабжающих компаний цены будут варьироваться от 7,70 до 9,99 грн за кубометр.

Тарифы на водоснабжение в Украине в октябре

Тарифы на водоснабжение в крупных городах Украины остаются неизменными с 2021 года и регулируются Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. В то же время, в небольших населенных пунктах местные власти имеют право устанавливать тарифы самостоятельно, что уже привело к их значительному росту — в некоторых городах увеличение составило до 40%.

Недавно снова появились предложения пересмотреть тарифы на водоснабжение. Ассоциация "Укрводоканалекология" обратилась с таким требованием, ссылаясь на критическую ситуацию в водоканалах страны. Президент Ассоциации и заместитель генерального директора "Киевводоканала" по стратегической политике Дмитрий Новицкий подчеркнул, что отрасль находится на грани выживания. Впрочем, в октябре тарифы на водоснабжение в крупных украинских городах не изменятся.

Выплаты ВПЛ в октябре

В августе этого года для значительной части внутренне перемещенных лиц из уязвимых категорий истек срок выплаты пособия на жительство.

С целью поддержки ВПЛ, правительство продлило выплаты на шесть месяцев, начиная с 1 сентября по февраль 2025 года. Таким образом, для тех, кому в августе 2024 года должны были прекратить выплаты, они будут продолжены. По данным Министерства социальной политики, выплаты будут продолжаться автоматически, и дополнительного обращения не потребуется.

В октябре наиболее уязвимые категории переселенцев, которые не могут работать, будут получать выплаты без необходимости подавать дополнительные заявки. К ним относятся:

пенсионеры с пенсией не больше 9444 грн;

люди с инвалидностью I или II группы; дети с инвалидностью до 18 лет; тяжелобольные дети;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки до 23 лет, а также родители-воспитатели и приемные родители.

Размер пособия для внутренне перемещенных лиц составляет:

3000 грн. для лиц с инвалидностью и детей;

2000 грн для остальных категорий.

Субсидии и социальная помощь в октябре

С 1 октября 2024 года в Украине изменяются правила начисления жилищных субсидий. Теперь вводятся новые условия для компенсации расходов на твердое топливо в отопительном сезоне 2024-2025 годов.

Согласно Постановлению Кабмина №993, субсидии будут рассчитываться за 15 дней независимо от даты начала отопительного сезона, что делает процесс более простым и прозрачным. Это значит, что уже в ноябре украинцы получат компенсацию за октябрь, даже если отопительный сезон еще не начнется.

Также предусмотрено увеличение субсидий в связи с ростом коммунальных тарифов. Выплаты за первый месяц отопительного сезона будут перечислены с учетом этих изменений, но только с ноября.

Большинство получателей субсидий получат их автоматически. Однако в некоторых случаях требуется подача заявления на субсидию:

если это первое обращение за субсидией;

если в субсидии было отказано на неотапливаемый период;

если летом было подано заявление на прекращение выплат, а в отопительный сезон нужно их обновить;

если изменился состав зарегистрированных лиц или социальное положение.

Заявку на субсидию можно подать через сервисные центры Пенсионного фонда, портал электронных услуг ПФУ, мобильное приложение, платформу "Дія", ЦНАП или обратившись в местные органы власти.

Пенсии в октябре

В октябре 2024 года пенсии возрастут для тех, кто получит право на возрастную надбавку, а также определенных категорий пенсионеров, которые получат финансовую помощь Всемирной продовольственной программы ООН.

Пенсионные выплаты увеличатся для граждан, которым в октябре исполнится 70, 75 или 80 лет при условии, что их пенсия не превышает 10 340,35 грн. Размер возрастной надбавки составит:

до 300 грн для лиц в возрасте от 70 до 75 лет;

до 456 грн для лиц в возрасте от 75 до 80 лет;

до 570 грн для тех, кому исполнилось 80 лет и больше.

Также в октябре пенсии увеличатся для пенсионеров, имеющих право на помощь от Всемирной продовольственной программы ООН. Размер этой помощи — разница между 3 250 грн и суммой текущей пенсии пенсионера, если он отвечает всем требованиям.

Дополнительную помощь получат пенсионеры, которые:

получают пенсию ниже 3 250 грн.;

проживают в зонах активных или потенциальных боевых действий;

не получали после 1 марта 2023 пособия от международных организаций или выплат на проживание для внутренне перемещенных лиц.

Порядок мобилизации в октябре

Закон о мобилизации, который вступил в силу в мае 2024 года, ввел отправку повесток через "Укрпочту" заказными письмами. Она будет считаться врученной, когда на почте зафиксируют получение, невозможность доставки или отказ от получения.

По данным журналистов, в конце сентября правительство выделило 71,82 миллиона гривен на печать 900 тысяч повесток до конца 2024 года. По данным Минэкономики, планируется ежемесячная печать 300 тысяч повесток.

За неявку в ТЦК в условиях военного положения предусмотрен штраф от 17 до 25 тысяч гривен. В дальнейшем гражданина могут объявить в розыск, задержать и доставить в ТЦК, а также инициировать ограничение права на управление транспортным средством.

Кроме того, с 1 октября женщины от 18 до 60 лет с медицинским или фармацевтическим образованием обязаны становиться на военный учет. Однако у них три года для выполнения этого требования — до 31 декабря 2026 года.

Новые требования к медосмотрам педагогов с октября

Министерство здравоохранения утвердило новые требования к организации и проведению обязательных профилактических медицинских осмотров работников учебных заведений, которые вступят в силу с 1 октября.

Согласно новым требованиям, сотрудники учебных заведений должны проходить комплексное медицинское освидетельствование, включающее лабораторные и инструментальные исследования, а также консультации врачей-специалистов.

Обязательные исследования:

общий анализ крови и мочи;

серологические исследования инфекционными болезнями;

анализы на гименолепидоз и энтеробиоз, позволяющие выявить наличие яиц паразитических червей;

бактериологические исследования отдельных категорий

Обзор специалистами будет включать:

консультации терапевта или семейного врача;

дерматовенеролога;

отоларинголога;

стоматолога;

психиатра.

Кроме того, с 1 октября также вступит в силу обновленный перечень обязательных прививок для педагогов, согласно которым они не смогут работать без вакцинации против инфекционных заболеваний.

Повышение налогов в октябре

С 1 октября в Украине, вероятно, увеличатся налоги. Соответствующий закон может быть принят в середине месяца.

Ожидаются следующие изменения:

увеличение ставки военного сбора с 1,5 до 5% на все доходы граждан, включая процентные доходы по депозитным вкладам;

введение военного сбора в размере 1% доходов для плательщиков единого налога третьей группы;

установление военного сбора для физических лиц-предпринимателей, плательщиков единого налога первой, второй и четвертой группы в размере 10% от минимальной заработной платы в месяц;

установление ставки налога на прибыль банков за 2024 год на уровне 50%;

введение ежемесячных авансовых взносов по налогу на прибыль для предприятий, занимающихся розничной торговлей топливом.

Кроме того, с 1 октября начинают действовать правила, требующие от физических лиц-предпринимателей использовать кассовые аппараты (или регистраторы расчетных операций, РРО). Это касается ФЛП 2, 3 и 4 групп.

Однако это требование не распространяется на предпринимателей, работающих в сельской местности, а также на тех, кто производит расчеты через IBAN и предоставляет услуги. Фискальные органы также возобновят проверки на наличие РРО и будут налагать штрафы за их отсутствие.

Лимит на переводы с карты на карту

С 1 октября 2024 года Национальный банк вводит лимит в 150 тысяч грн в месяц на переводы физических лиц "с карты на карту" (P2P, C2C). Он будет действовать шесть месяцев.

Согласно распоряжению регулятора, ограничение будет действовать только на сумму исходящих переводов по всем счетам клиента в одном банке и не распространяется на счета волонтеров, отвечающих установленным критериям.

В то же время, через карты лиц, которые предоставляют свои счета в пользование третьим лицам, может проходить около 200 миллиардов гривен в год.

Переход на "зимнее" время

27 октября в Украине в последний раз переведут часы на "зимнее" время. В июле нардепы утвердили отмену ежегодного перевода часов на "летнее" время. В связи с этим, в 4 утра в последнее воскресенье месяца украинцам нужно будет перевести стрелки часов на 1 час назад.

Напомним, мы писали, как изменятся минимальная зарплата и прожиточный минимум в 2025 году. Согласно одобренной Кабинетом Министров Бюджетной декларацией на 2025-2027 годы, прожиточный минимум на одно трудоспособное лицо в месяц составит 3028 гривен.

Также мы писали, что украинцы могут получать ежемесячно по 450 грн. компенсации на покрытие расходов коммунальных услуг. Деньги предоставляют тем, кто бесплатно временно разместит переселенцев в своем доме.