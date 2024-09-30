Що зміниться в Україні та для українців з 1 жовтня 2024 року

Рахунки за комуналку. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Жовтень уже на порозі. У другому місяці осені відбудуться зміни у законодавстві України, які торкнуться комунальних тарифів, пенсій та соціальних виплат. Крім того, у жовтні планується підвищення податків, певні зміни у порядку мобілізації, а також запровадження лімітів на перекази з картки на карту.

Новини.LIVE розповідають, що зміниться в Україні та для українців з 1 жовтня.

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Тарифи на комунальні послуги у жовтні

Для більшості українців у жовтні не відбудеться істотних змін у порядку нарахування плати за спожитий газ, воду або електроенергію. Втім, другий місяць осені все ж принесе з собою певні зміни у тарифах для деяких споживачів.

Тарифи на електроенергію в Україні у жовтні

У жовтні тарифи на електроенергію в Україні не зміняться за одним винятком. Наразі вартість електроенергії в Україні для побутових споживачів становить 4,32 грн/кВт-год. Якщо у помешканні встановлено двозонний лічильник, "нічний" тариф на електроенергію у жовтні становитиме 2,16 грн/кВт-год. Такі ціни на світло будуть діяти до кінця квітня 2025 року.

Втім, з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року власники електричних опалювальних систем матимуть змогу скористатися пільговим тарифом на електроенергію, якщо місячне споживання не перевищить 2000 кВт-год. У цьому випадку вартість електрики становитиме 2,64 грн/кВт-год.

Тарифи на газ в Україні у жовтні

З 1 жовтня вартість газу для більшості побутових споживачів (98%), які його отримують від НАК "Нафтогаз України", залишиться на колишньому рівні — 7,96 грн за кубометр (з ПДВ).

Цей тариф діятиме до кінця опалювального сезону, 30 квітня 2025 року. Водночас для клієнтів 12 інших газопостачальних компаній ціни варіюватимуться від 7,70 до 9,99 грн за кубометр.

Тарифи на водопостачання в Україні у жовтні

Тарифи на водопостачання у великих містах України залишаються незмінними з 2021 року та регулюються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Водночас у невеликих населених пунктах місцева влада має право встановлювати тарифи самостійно, що вже призвело до їхнього значного зростання — у деяких містах збільшення становило до 40%.

Нещодавно знову з'явилися пропозиції переглянути тарифи на водопостачання. Асоціація "Укрводоканалекологія" звернулася з такою вимогою, посилаючись на критичну ситуацію у водоканалах країни. Президент Асоціації та заступник генерального директора "Київводоканалу" зі стратегічної політики Дмитро Новицький наголосив, що галузь перебуває на межі виживання. Втім, у жовтні тарифи на водопостачання у великих українських містах не зміняться.

Виплати ВПО у жовтні

У серпні цього року для значної частини внутрішньо переміщених осіб із вразливих категорій закінчився термін виплати допомоги на проживання.

З метою підтримки ВПО, уряд продовжив виплати на шість місяців, починаючи з 1 вересня до лютого 2025 року. Таким чином, для тих, кому у серпні 2024 року мали припинити виплати, їх буде продовжено. За даними Міністерства соціальної політики, виплати продовжуватимуться автоматично і додаткового звернення не буде потрібно.

У жовтні найбільш уразливі категорії переселенців, які не можуть працювати, отримуватимуть виплати без необхідності подавати додаткові заявки. До них відносяться:

пенсіонери із пенсією не більше 9 444 грн;

люди з інвалідністю І або II групи, діти з інвалідністю до 18 років, тяжкохворі діти;

діти-сироти й діти, позбавлені батьківського піклування до 23 років, а також батьки-вихователі та прийомні батьки.

Розмір допомоги для внутрішньо переміщених осіб складає:

3 000 грн для осіб з інвалідністю та дітей;

2 000 грн для решти категорій.

Субсидії та соціальна допомога у жовтні

З 1 жовтня 2024 року в Україні змінюються правила нарахування житлових субсидій. Тепер запроваджуються нові умови для компенсації витрат на тверде пальне в опалювальному сезоні 2024-2025 років.

Згідно з Постановою Кабміну №993, субсидії розраховуватимуться за 15 днів незалежно від дати початку опалювального сезону, що робить процес простішим і прозорішим. Це означає, що вже у листопаді українці отримають компенсацію за жовтень, навіть якщо опалювальний сезон офіційно ще не розпочнеться.

Також передбачено збільшення субсидій у зв'язку зі зростанням комунальних тарифів. Виплати за перший місяць опалювального сезону будуть перераховані з урахуванням цих змін, але лише з листопада.

Більшість одержувачів субсидій отримають їх автоматично. Однак у деяких випадках потрібно подання заяви на субсидію:

якщо це перше звернення за субсидією;

якщо в субсидії було відмовлено на період, що не опалюється;

якщо влітку було подано заяву на припинення виплат, а в опалювальний сезон потрібно їх поновити;

якщо змінився склад зареєстрованих осіб чи соціальне становище.

Заявку на субсидію можна подати через сервісні центри Пенсійного фонду, портал електронних послуг ПФУ, мобільний додаток, платформу Дія, ЦНАП або звернувшись до місцевих органів влади.

Пенсії у жовтні

У жовтні 2024 року пенсії зростуть для тих, хто отримає право на вікову надбавку, а також певних категорій пенсіонерів, які отримають фінансову допомогу від Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Пенсійні виплати збільшаться для громадян, яким у жовтні виповниться 70, 75 чи 80 років, за умови, що їхня пенсія не перевищує 10 340,35 грн. Розмір вікової надбавки складе:

до 300 грн для осіб віком від 70 до 75 років;

до 456 грн для осіб віком від 75 до 80 років;

до 570 грн для тих, кому виповнилося 80 років та більше.

Також у жовтні пенсії збільшаться для пенсіонерів, які мають право на допомогу від ЗПС ООН. Розмір цієї допомоги — різниця між 3 250 грн та сумою поточної пенсії пенсіонера, якщо він відповідає всім вимогам.

Додаткову допомогу отримають пенсіонери, які:

одержують пенсію нижче 3 250 грн;

проживають у зонах активних чи потенційних бойових дій;

не отримували після 1 березня 2023 року допомоги від міжнародних організацій або виплат на проживання для внутрішньо переміщених осіб.

Порядок мобілізації у жовтні

Закон про мобілізацію, який набув чинності у травні 2024 року, запровадив відправку повісток через Укрпошту рекомендованими листами. Вона буде вважатися врученою, коли на пошті зафіксують отримання, неможливість доставки або відмову від отримання.

За даними журналістів, наприкінці вересня уряд виділив 71,82 мільйона гривень на друк 900 тисяч повісток до кінця 2024 року. За даними Мінекономіки, планується щомісячний друк 300 тисяч повісток.

За неявку до ТЦК в умовах воєнного стану передбачено штраф від 17 до 25 тисяч гривень. Надалі громадянина можуть оголосити у розшук, затримати та доставити до ТЦК, а також ініціювати обмеження права керування транспортним засобом.

Крім того, з 1 жовтня жінки віком від 18 до 60 років з медичною чи фармацевтичною освітою зобов'язані ставати на військовий облік. Однак вони мають три роки для виконання цієї вимоги — до 31 грудня 2026 року.

Нові вимоги до медоглядів освітян з жовтня

Міністерство охорони здоров'я затвердило нові вимоги до організації та проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників навчальних закладів, які набудуть чинності з 1 жовтня.

Згідно з новими вимогами, співробітники навчальних закладів повинні проходити комплексний медичний огляд, який включає лабораторні та інструментальні дослідження, а також консультації лікарів-фахівців.

Обов'язкові дослідження:

загальний аналіз крові та сечі;

серологічні дослідження на інфекційні хвороби;

аналізи на гіменолепідоз та ентеробіоз, що дозволяють виявити наявність яєць паразитичних хробаків;

бактеріологічні дослідження окремих категорій.

Огляд фахівцями включатиме:

консультації терапевта чи сімейного лікаря;

дерматовенеролога;

отоларинголога;

стоматолога;

психіатра.

Крім того, з 1 жовтня також набуде чинності оновлений перелік обов'язкових щеплень для освітян, згідно з яким вони не зможуть працювати без вакцинації проти певних інфекційних захворювань.

Підвищення податків у жовтні

З 1 жовтня в Україні, ймовірно, збільшаться податки. Відповідний закон може бути ухвалений у середині місяця.

Очікуються наступні зміни:

збільшення ставки військового збору з 1,5% до 5% на всі доходи громадян, включаючи відсоткові доходи за депозитними вкладами;

запровадження військового збору у розмірі 1% доходів для платників єдиного податку третьої групи;

встановлення військового збору для фізичних осіб-підприємців, платників єдиного податку першої, другої та четвертої групи у розмірі 10% від мінімальної заробітної плати на місяць;

встановлення ставки податку на прибуток банків за 2024 рік на рівні 50%;

запровадження щомісячних авансових внесків з податку на прибуток для підприємств, що займаються роздрібною торгівлею паливом.

Крім того, з 1 жовтня починають діяти правила, які вимагають від фізичних осіб-підприємців використовувати касові апарати (або реєстратори розрахункових операцій, РРО). Це стосується ФОП 2, 3 та 4 груп.

Однак ця вимога не поширюється на підприємців, які працюють у сільській місцевості, а також на тих, хто здійснює розрахунки через IBAN та надає послуги. Фіскальні органи також відновлять перевірки на наявність РРО та накладатимуть штрафи за їх відсутність.

Ліміт на перекази з картки на карту

З 1 жовтня 2024 року Національний банк запроваджує ліміт у 150 тисяч грн на місяць на перекази фізичних осіб "з картки на картку" (P2P, C2C). Він буде діяти шість місяців.

Згідно з розпорядженням регулятора, обмеження діятиме лише на суму вихідних переказів по всіх рахунках клієнта в одному банку та не поширюється на рахунки волонтерів, які відповідають встановленим критеріям.

Водночас через карти осіб, які надають свої рахунки у користування третім особам, може проходити близько 200 мільярдів гривень на рік.

Перехід на "зимовий" час

27 жовтня в Україні востаннє переведуть годинник на "зимовий" час. У липні нардепи затвердили скасування щорічного переведення годинника на "літній" час. У зв'язку з цим, о 4 ранку останньої неділі місяця українцям потрібно буде перевести стрілки годинника на 1 годину тому.

Нагадаємо, ми писали, як зміняться мінімальна зарплата та прожитковий мінімум у 2025 році. Згідно зі схваленою Кабінетом Міністрів Бюджетною декларацією на 2025-2027 роки, прожитковий мінімум на одну працездатну особу на місяць становитиме 3 028 гривень.

Також ми писали, що українці можуть отримувати щомісяця по 450 грн компенсації на покриття витрат комунальних послуг. Гроші надають тим, хто безкоштовно тимчасово розмістить переселенців у своїй оселі.