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Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

22 сентября 2024 06:10
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Надбавки к пенсии от ООН — кто сможет получить
Украинские гривны в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Этой осенью некоторым украинцам будут повышены пенсии, но это касается только жителей определенных регионов. Рост выплат произойдет, если пенсионер будет соответствовать установленным критериям.

Об этом говорится на портале Министерства социальной политики Украины.

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Кто может получить надбавки к пенсии

В сообщении говорится, что этой осенью некоторые пенсионеры получат повышение пенсии благодаря надбавке, предоставляемой в рамках Всемирной продовольственной программы ООН.

На получение этой надбавки могут рассчитывать пенсионеры, которые:

  • имеют пенсию ниже 3 250 гривен;
  • проживают в зонах активных или потенциальных боевых действий;
  • не получали международную помощь или выплаты для переселенцев с 1 марта 2023 года.

Эта надбавка рассчитывается индивидуально и равна разнице между 3 250 гривнами и размером пенсии человека. К примеру, если пенсия составляет 3 тысячи гривен, то надбавка будет составлять 250 гривен.

Следует подчеркнуть, что эта надбавка начисляется автоматически и прибавляется к основной пенсии. Право на получение доплаты определяется исходя из данных из реестров.

Что еще стоит знать

Напомним, в правительстве рассказали о действенном методе повышения размера пенсии украинцев старше 60 лет. Это станет возможным, если знать некоторые нюансы пенсионного законодательства.

Мы также писали, что осенью 2024 года часть украинских пенсионеров сможет рассчитывать на доплаты. В определенных обстоятельствах им назначат ежемесячную надбавку в 300 грн.

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