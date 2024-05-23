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Повышение пенсий в июне — у кого вырастут выплаты в следующем месяце

23 мая 2024 13:26
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Рост пенсий в июне — кто получит повышенные пенсии в Украине
Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В июне в Украине увеличатся выплаты нескольких категорий лиц. В частности, возрастут пенсии тех, кто продолжает работать. Это предусмотрено соответствующими законодательными актами.

Об этом идет речь на портале Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Что изменится для работающих пенсионеров в июне

С начала апреля начался перерасчет выплат пенсионерам, продолжающим работать. Однако надбавку за вновь приобретенный стаж им предоставят уже в июне.

Такая задержка связана с тем, что отчеты об уплате ЕСВ за первый квартал 2024 года представляются до 10 мая. То есть, перерасчет длится больше месяца.

В ПФУ объяснили, что выплаты автоматически перечисляются пенсионерам, которые после назначения или предварительного перерасчета пенсии продолжали работать. Это касается тех, кто на 1 марта 2024 года приобрел 24 месяца страхового стажа или кто отработал менее 24 месяцев, но после назначения или предварительного перерасчета пенсии прошло два года.

Лица, вышедшие на пенсию по выслуге лет, также могут подпасть под этот перерасчет, если пенсионер уже достиг пенсионного возраста.

Важно отметить, что по состоянию на данный момент украинцы могут пойти на заслуженный отдых в возрасте 60, 63 или 65 лет.

У кого вырастут пенсии в июне

Пенсионерам старше 70 лет предоставляется надбавка по возрасту, если их пенсионные выплаты меньше 10 340,35 гривны. Эта доплата автоматически добавляется к пенсии в месяц, когда пенсионер достигает соответствующего возраста.

Сейчас прибавка по возрасту такова:

  • пенсионеры от 70 до 74 лет включительно доплату 300 гривен;
  • от 75 до 79 лет включительно — 456 гривен;
  • от 80 лет — 570 гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, с начала 2024 года некоторые категории украинских пенсионеров получили повышенные выплаты. Также часть украинцев теперь получает максимальный размер пенсии.

Мы также писали, что в Украине размер пенсии граждан зависит от уровня заработной платы и страхового стажа. Известно, на какую сумму можно рассчитывать при условии получения зарплаты, вдвое выше средней.

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