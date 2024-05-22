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Максимальна пенсія в Україні — хто отримує такі виплати у 2024 році

22 травня 2024 10:36
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Ірина Шпак
редактор
Хто отримує максимальну пенсію в Україні та про яку суму йдеться
Гривневі купюри в руках. Фото: Новини.LIVE
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Від початку 2024 року деякі категорії українських пенсіонерів отримали підвищені виплати. Також частина українців тепер отримує максимальний розмір пенсії.

Про це повідомляє "24 Канал".

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Як зросла максимальна пенсія

З 1 січня 2024 року мінімальна пенсія в Україні зросла до рівня прожиткового мінімуму, який збільшився з 2 093 до 2 361 гривні, що на 268 гривень більше порівняно з минулим роком. Водночас зросла і максимальна пенсія, яка становить 10 прожиткових мінімумів, збільшившись з 20 930 до 23 610 гривень.

Важливо зазначити, що у 2024 році певні категорії осіб, такі як державні службовці, працівники органів місцевого самоврядування, народні депутати та науковці, зможуть отримувати максимальну пенсію.

Пенсії з вищими зарплатами

Згідно з даними Пенсійного фонду, особи із зарплатою, удвічі вищою за середню (понад 33 тис. грн), з якої сплачено єдиний соціальний внесок, отримуватимуть пенсію у розмірі 16,83 тис. гривень.

З огляду на середню зарплату за останні три роки (13,55 тис. гривень) і 35 років страхового стажу, розмір майбутньої пенсії становитиме 9,49 тис. гривень. Таким чином більшість громадян отримують низькі пенсії через невеликі заробітні плати. Ефективна пенсійна система могла б забезпечити пенсіонерам близько 60% їхнього звичного доходу.

За рекомендацією Міжнародної організації праці, мінімальний гарантований дохід на пенсії повинен становити 40% від звичного заробітку. В Україні ця норма виконується лише для окремих пільгових категорій, зокрема суддів, які можуть отримувати на пенсії 80% своєї зарплати. Більшість громадян із середньою зарплатою та 35 роками страхового стажу отримують пенсію, що становить менше ніж 30% їхнього доходу.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні громадянам доплачують за понаднормовий страховий стаж до пенсійної виплати. Відомо, як розраховують відповідну суму у 2024 році.

Ми також писали, що окрім державних пенсійних виплат, пенсіонери мають можливість отримувати додаткові кошти у вигляді пожертв від фізичних та юридичних осіб. Ці внески відомі як благодійна пенсія.

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