Яка буде пенсія із високою зарплатою — розрахунок виплат

Гривневі купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні розмір майбутньої пенсії громадян залежить від рівня заробітної плати та страхового стажу. Відомо, на яку суму можна розраховувати за умови отримання зарплати, удвічі вищої за середню.

Такі підрахунки зробило видання Oboz.

Читайте також:

Розміри пенсій в Україні

У 2024 році налічується 2,7 мільйона працюючих пенсіонерів, які у середньому одержують виплати у розмірі 6 тис. гривень.

Загалом в Україні пенсійні виплати отримують 10,1 мільйона осіб. З цієї кількості 2,6 мільйона мають пенсію до 3 тис. гривень.

Ще 1,7 мільйона осіб одержують від 3 тис. до 4 тис. гривень. Від 4 тис. до 5 тис. гривень мають 1,8 мільйона українців. Тобто більшість українців на заслуженому відпочинку мають виплати до 5 тис. гривень. Високі пенсії у розмірі від 10 тис. гривень отримують 1,2 мільйона пенсіонерів.

Пенсії із вищими зарплатами

Відповідно до даних Пенсійного фонду, із зарплатою, удвічі вищою за середню, у понад 33 тис. грн, з якої заплатили єдиний соціальний внесок, становить 16,83 тис. гривень.

З огляду на це, враховуючи середню зарплату за три роки (13,55 тис. гривень), 35 років страхового стажу, розмір майбутньої пенсії буде дорівнювати 9,49 тис. гривень.

Таким чином, пенсії більшості громадян доволі низькі через невеликі заробітні плати. Водночас ефективна пенсійна система могла б надати можливість пенсіонерові отримувати на заслуженому відпочинку близько 60% звичного доходу.

За рекомендацією Міжнародної організації праці, мінімальний гарантований дохід на пенсії повинен дорівнювати 40% звичного заробітку.

В Україні така норма виконується тільки за окремими пільговими категоріями, зокрема судді можуть отримувати 80% зарплати на пенсії.

Решта громадян із середньою зарплатою та страховим стажем у 35 років на відпочинку отримують пенсію, розмір якої менший за 30% від доходу.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українським пенсіонерам, які залишилися на тимчасово окупованих територіях після 24 лютого 2022 року, продовжують виплачувати пенсію на поточний рахунок. Проте для тих, хто отримував пенсію через Укрпошту, існують інші процедури та вимоги.

Також ми писали, що деяким пенсіонерам передбачені додаткові виплати у червні 2024 року. Йдеться про надбавку до пенсійної виплати, яку надаватимуть щомісяця громадянам, які досягли певного віку.