Индексация пенсий в Украине — что изменится в 2025 году

Украинские гривны в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Кабинет Министров планирует провести индексацию пенсий в марте 2025 года. Точный размер пересчета еще не определен из-за отсутствия необходимых статистических данных. Однако ожидается, что повышение может оказаться более значительным, чем в марте 2024 года.

Об этом говорится в материале издания OBOZ.UA.

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Какова будет индексация пенсий

Размер индексации пенсий будет определен как комбинация половины инфляции за предыдущий год (в 2025 году будет использован показатель за 2024, который еще неизвестен) и половины средней динамики зарплат за последние три года (данные по этому показателю также пока отсутствуют).

Согласно оценкам НБУ, инфляция в 2024 году составит 8,5%, что означает, что половина этой суммы будет 4,25%. В то же время, средняя динамика зарплат за последние три года ожидается на уровне 12,7%. Следовательно, общая индексация пенсий в Украине в 2025 году может достигнуть примерно 16,95%. Важно отметить, что эти расчеты являются ориентировочными, и даже в Минсоцие могут быть допущены ошибки при прогнозировании размера будущей индексации.

Следует отметить, что индексация будет касаться только базовой суммы пенсии без учета каких-либо дополнительных надбавок. Например, для лиц старше 66 лет, имеющих необходимый стаж, минимальная пенсия составляет 3 200 грн (40% от минимальной зарплаты). Однако реальная пенсионная выплата, рассчитанная по формуле, может быть значительно меньше, например только 3 000 грн, поскольку она учитывает только основной размер без надбавок.

Что еще стоит знать

Напомним, украинское правительство даже на фоне полномасштабной войны стремится обеспечивать социальные выплаты гражданам. В частности, не планируют отказываться от осовременивания пенсий в 2025 году.

Также мы сообщали, что украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец считает неконституционной одну из норм закона о Госбюджете-2024. Из-за нее произошло занижение некоторых доплат к пенсионным выплатам.