Пенсії в Україні — в уряді розповіли, чи чекати індексації у 2025 році

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Український уряд навіть на тлі повномасштабної війни прагне забезпечувати соціальні виплати громадянам. Зокрема, не планують відмовлятися від осучаснення пенсій у 2025 році.

Про це на пресконференції заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Індексація пенсій у 2025 році

Як зазначив Шмигаль, всі соціальні виплати покриваються за рахунок фінансової підтримки з боку західних партнерів. Завдяки цьому були збережені виплати у попередні роки. Очікується, що наступного року відбудеться підвищення у вигляді нової індексації пенсій.

"Завдяки фінансовій підтримці ми зберегли всі соціальні виплати. Всі соцвиплати, пенсії платяться. І так буде продовжуватись... Всі індексації були проведені в березні 2023-го, в березні 2024-го і будуть проведені в березні 2025 року стосовно пенсій", — повідомив очільник Кабінету міністрів.

Перегляд розмірів пенсій у 2024-му

В Україні з 1 березня 2024 року змінилися розміри пенсій завдяки індексації: мінімально підвищили виплати на 100 гривень, а максимально — на 1,5 тис. гривень. Збільшення пенсій у середньому становило для понад 10 млн українців на 8%.

Пенсії підвищили для:

9,5 млн цивільних пенсіонерів, які отримують пенсію на загальних підставах;

596 тис. пенсіонерів силових відомств,

97,8 тис. осіб, які отримують пенсію з інвалідності через каліцтво чи захворювання;

20,8 тис. науковців, держслужбовців, працівників органів місцевого самоврядування.

Також перерахували пенсії для працюючих пенсіонерів. Розмір підвищення для кожного визначили індивідуально на основі тривалості стажу та доходу.

Що ще варто знати

Нагадаємо, омбудсмен вважає неконституційною одну з норм закону про Держбюджет-2024. Через неї відбулося заниження деяких доплат до пенсій.

Також ми писали, що у деяких випадках фахівці Пенсійного фонду можуть переглянути остаточний розмір пенсії. Для цього потрібно написати відповідну заяву.