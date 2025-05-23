Зарплаты в Украине — некоторым работникам повысили оклады

Гривневые банкноты в кошельке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В мае 2025 года заработали новые условия оплаты труда для сотрудников Государственной службы занятости. В частности, изменения призваны повысить должностные оклады и ограничить премирование.

Это предусмотрено соответствующим приказом Министерства экономики №2243 от 25 апреля 2025 года.

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Изменения в условиях оплаты труда в Госзанятости

Речь идет о приказе "О внесении изменений в приказ Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины от 26 февраля 2021 года № 396".

Согласно ему, утверждены новые схемы должностных окладов работников в центрах занятости:

в Государственном центре занятости;

в Центре занятости АР Крым, областных, Киевского и Севастопольского городских центров занятости;

в филиалах региональных центров занятости.

Ожидается, что размеры их должностных окладов с 1 января 2026 года будут меняться в пропорциональном соотношении к росту прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 1 января календарного года.

Также в правилах оплаты труда больше нет нормы, которая позволяла платить работникам надбавки за выслугу лет в процентах оклада в зависимости от стажа работы в органах занятости, а также стажа работы, который засчитывается в стаж госслужбы в соответствии с законодательством.

Скриншот. Источник: ВРУ

Кроме того, в приказе говорится об ограничении размера премий. Он не сможет превышать 100% установленного размера оклада.

Скриншот. Источник: ВРУ

Предоставление премий, материальной помощи, надбавок и доплат к окладам будут осуществлять в рамках утвержденного размера расходов на оплату труда:

директору Госзанятости — с согласия Министерства экономики;

директорам региональных центров занятости — по согласованию Госзанятости;

работникам центров занятости в регионах, кроме директоров, на основе решения директоров региональных центров занятости.

Ранее мы сообщали, что правительство планирует несколько сократить штат работников райгосадминистраций. Такие изменения уже должны заработать с 1 июля 2025 года.

Также рассказывали о том, что некоторые работники могут потерять бронирование с 28 мая 2025 года. К этому времени критически важные предприятия должны предоставить обновленные данные для Минэкономики.