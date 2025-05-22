Бронювання працівників — що чекає на підприємства після 28 травня

Працівники на підприємстві. Фото: Freepik

В Україні низка працівників може залишитися без бронювання після 28 травня 2025 року. До цієї дати критично важливі підприємства в рамках перевірки зобов'язані надати інформацію до Міністерства економіки.

Про це йдеться у листі відомства від 19 травня 2025 року №27-11/37509-07.

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Право на бронювання від мобілізації

Як відомо, Міністерство економіки надає право на бронювання військовозобов'язаних працівників під певними умовами. Воно передбачене, якщо компанії визнано критично важливими для функціонування держави та Сил оборони.

Факт бронювання дає змогу компаніям забезпечувати відтермінування від призову на військову службу для робітників.

Зокрема, надання відтермінування підлягає анулюванню у разі:

закінчення терміну його дії;

завершення підприємством виробництва товарів, виконання робіт чи надання послуг для забезпечення потреб ЗСУ;

позбавлення підприємства статусу критично важливого.

Вимога до критично важливих підприємств

Як зазначається, у травні Міністерство економіки здійснює перевірку на предмет відповідності критеріям критично важливих підприємств.

Мінекономіки проводить моніторинг з дати ухвалення рішення про визначення чи підтвердження відповідного статусу щодо підприємств, яким відомство надало такий статус.

Критично важливим підприємствам рекомендовано до 28 травня поточного року надіслати пакет документів на електронну адресу Міністерства економіки meconomy@me.gov.ua. Йдеться про:

витяг з інформсистеми органів Державної податкової служби щодо статусу розрахунків платника з бюджетом та цільовими фондами, де розташовані філії, представництва, інші відокремлені підрозділи з 1 січня по 30 квітня 2025 року;

документи щодо права власності чи оренду нерухомості для підтвердження діяльності на території трьох і більше регіонів країни.

Скриншот. Джерело: Мінекономіки

У разі, якщо підприємства, які мають філії та відокремлені підрозділи підприємств, не нададуть відповідну інформацію, то можуть втрати право на бронювання працівників.

Нагадаємо, у Кабміні раніше розповіли, чи планують найближчим часом змінювати критерії бронювання. Питання щодо відстрочки від мобілізації уточнив прем'єр-міністр.

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